https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777575096.html

МИД предупредил Европу о последствиях от антироссийских санкций

МИД предупредил Европу о последствиях от антироссийских санкций - РИА Новости, 11.03.2022

МИД предупредил Европу о последствиях от антироссийских санкций

Европа ощутит волну последствий от антироссийских санкций, но это не будет связано с энергетикой, Россия исполнит обязательства, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T00:31

2022-03-11T00:31

2022-03-11T00:31

западная европа

в мире

москва

александр панкин

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 11 марта — РИА Новости. Европа ощутит волну последствий от антироссийских санкций, но это не будет связано с энергетикой, Россия исполнит обязательства, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью газете "Известия"."Какие пойдут волны? Волны эти вы уже видите — они пойдут и в сторону Западной Европы, зависимой от нас, но не потому, что мы используем поставки энергии как оружие, мы всегда выполняем свои обязательства, которые вытекают из договоренностей и соглашений. Они не навязывались под дулом. И мы свои обязательства будем выполнять в той мере, в какой они востребованы", — сказал он в интервью газете "Известия".

https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html

западная европа

москва

россия

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Никита Стома

западная европа, в мире, москва, александр панкин, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)