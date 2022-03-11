https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777575096.html
МИД предупредил Европу о последствиях от антироссийских санкций
МИД предупредил Европу о последствиях от антироссийских санкций - РИА Новости, 11.03.2022
МИД предупредил Европу о последствиях от антироссийских санкций
Европа ощутит волну последствий от антироссийских санкций, но это не будет связано с энергетикой, Россия исполнит обязательства, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T00:31
2022-03-11T00:31
2022-03-11T00:31
западная европа
в мире
москва
александр панкин
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 11 марта — РИА Новости. Европа ощутит волну последствий от антироссийских санкций, но это не будет связано с энергетикой, Россия исполнит обязательства, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью газете "Известия"."Какие пойдут волны? Волны эти вы уже видите — они пойдут и в сторону Западной Европы, зависимой от нас, но не потому, что мы используем поставки энергии как оружие, мы всегда выполняем свои обязательства, которые вытекают из договоренностей и соглашений. Они не навязывались под дулом. И мы свои обязательства будем выполнять в той мере, в какой они востребованы", — сказал он в интервью газете "Известия".
https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
западная европа, в мире, москва, александр панкин, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
МИД предупредил Европу о последствиях от антироссийских санкций
Замглавы МИД Панкин: Европа ощутит волну последствий от антироссийских санкций