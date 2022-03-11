https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777574009.html
Россия готова противостоять санкциям, заявили в МИД
Россия готова противостоять санкциям, заявили в МИД - РИА Новости, 11.03.2022
Россия готова противостоять санкциям, заявили в МИД
Россия готова противостоять санкциям и другим ограничениям, будет тяжело, но паники нет, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью газете "Известия". РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T00:09
2022-03-11T00:09
2022-03-11T00:20
санкции в отношении россии
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр панкин
москва
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Россия готова противостоять санкциям и другим ограничениям, будет тяжело, но паники нет, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью газете "Известия"."То, что нам будет тяжело, это понятно. То, что мы готовы выстоять, это тоже понятно. С одной стороны, без паники, с другой стороны, без какого-то шапкозакидательства или без показного безразличия и самоуспокоения", — сказал он.
https://ria.ru/20220310/emigratsiya-1777363843.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр панкин, москва
00:09 11.03.2022 (обновлено: 00:20 11.03.2022)
Россия готова противостоять санкциям, заявили в МИД
Замглавы МИД Панкин: Россия готова противостоять санкциям и другим ограничениям