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В Сети набирает популярность мем с "грустным Макроном"
В Сети набирает популярность мем с "грустным Макроном" - РИА Новости, 11.03.2022
В Сети набирает популярность мем с "грустным Макроном"
Мем с "грустным Эммануэлем Макроном" набирает популярность в интернете. Пользователи соцсетей отметили работу французского президента в области так называемой... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:56
2022-03-11T11:56
в мире
технологии
владимир путин
франция
россия
украина
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Мем с "грустным Эммануэлем Макроном" набирает популярность в интернете. Пользователи соцсетей отметили работу французского президента в области так называемой челночной дипломатии между европейскими лидерами, а также президентами России, Украины и США.Одной из первых, еще 7 марта, фотографии Макрона опубликовала испанская редакция El HuffPost в своем твиттере, заявив, что так лидер Франции выглядит после переговоров о ситуации на Украине.В комментариях сразу сравнили фото из Елисейского дворца с мемами про Человека-паука, Хаяо Миядзаки и лягушонком Кермитом, которые тоже выглядят подавленными и уставшими. Русскоязычный сегмент твиттера также обратил на это внимание."Почему Макрон такой драматичный?" — пишет nesanechkaa."Собираюсь начать отвечать на незнакомые номера, потому что Макрон, кажется, уже всем вообще звонит, такой шанс упускать нельзя", — заметил gtbslvr."На каких успокоительных сидит Макрон?" — поинтересовался terrzx.Однако многие из "завирусившихся" снимков, как оказалось, были сделаны и опубликованы до начала российской спецоперации на Украине: их в своем инстаграм-профиле разместила официальный фотограф французского лидера Соазиг де ла Муассоньер. Первые снимки из подборки появились 18 февраля, только затем популярность набрали фотографии от 4 марта. Оригиналы получили семь и девять тысяч лайков соответственно.Накануне Макрон заявил, что вновь поговорит с российским президентом в ближайшие 48 часов. Он подчеркнул, что намерен добиться прекращения огня на Украине и найти возможности выхода из этого конфликта.Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивает Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220307/makron-1777093101.html
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в мире, технологии, владимир путин, франция, россия, украина
11:56 11.03.2022
 
В Сети набирает популярность мем с "грустным Макроном"

Трудности челночной дипломатии: в Сети появился мем о телефонных переговорах Макрона

© REUTERS / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / Benoit Tessier
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Мем с "грустным Эммануэлем Макроном" набирает популярность в интернете. Пользователи соцсетей отметили работу французского президента в области так называемой челночной дипломатии между европейскими лидерами, а также президентами России, Украины и США.
Одной из первых, еще 7 марта, фотографии Макрона опубликовала испанская редакция El HuffPost в своем твиттере, заявив, что так лидер Франции выглядит после переговоров о ситуации на Украине.
В комментариях сразу сравнили фото из Елисейского дворца с мемами про Человека-паука, Хаяо Миядзаки и лягушонком Кермитом, которые тоже выглядят подавленными и уставшими. Русскоязычный сегмент твиттера также обратил на это внимание.
"Почему Макрон такой драматичный?" — пишет nesanechkaa.
"Собираюсь начать отвечать на незнакомые номера, потому что Макрон, кажется, уже всем вообще звонит, такой шанс упускать нельзя", — заметил gtbslvr.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
7 марта, 22:41
Макрон предрек сложности, если Россия не будет поставлять газ
"На каких успокоительных сидит Макрон?" — поинтересовался terrzx.
Однако многие из "завирусившихся" снимков, как оказалось, были сделаны и опубликованы до начала российской спецоперации на Украине: их в своем инстаграм-профиле разместила официальный фотограф французского лидера Соазиг де ла Муассоньер. Первые снимки из подборки появились 18 февраля, только затем популярность набрали фотографии от 4 марта. Оригиналы получили семь и девять тысяч лайков соответственно.
Накануне Макрон заявил, что вновь поговорит с российским президентом в ближайшие 48 часов. Он подчеркнул, что намерен добиться прекращения огня на Украине и найти возможности выхода из этого конфликта.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивает Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 01:38
Макрон призвал с уважением относиться к России
 
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