https://ria.ru/20220311/russo-1777700126.html

Прокурор запросил для обвиняемого в похищении Авраама Руссо 11 лет колонии

Прокурор запросил для обвиняемого в похищении Авраама Руссо 11 лет колонии - РИА Новости, 11.03.2022

Прокурор запросил для обвиняемого в похищении Авраама Руссо 11 лет колонии

Гособвинитель запросил 11 лет колонии для Заура Марданова по делу о похищении Авраама Руссо в 2004 году, рассказал РИА Новости адвокат артиста Андрей Алешкин. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T18:20

2022-03-11T18:20

2022-03-11T18:20

шоубиз

авраам руссо (ипджиян)

знаменитости

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866149_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_21f12523347da0744d00180f700e2aab.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Гособвинитель запросил 11 лет колонии для Заура Марданова по делу о похищении Авраама Руссо в 2004 году, рассказал РИА Новости адвокат артиста Андрей Алешкин.Он уточнил, что в связи с истечением срока давности обвиняемый не будет отбывать срок в колонии, если суд займет сторону прокурора. Сам Марданов скрывается за границей.Кроме того, по делу подан иск, в котором Руссо просит возместить моральный вред, а также услуги адвоката и иные расходы, связанные с данным уголовным делом.В мае прошлого года Пресненский районный суд приговорил двух других похитителей певца Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова к пяти и шести годам колонии соответственно, но освободил их в связи с истечением срока давности.По данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года, действуя в сговоре, заманил Руссо в московский ресторан "Прага", после чего сопроводил его в свой кабинет, где "совместно с иными лицами" насильно удерживал и избивал.Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и "вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях". По данным СМИ, до этого певец начал сотрудничать с другим продюсером.

https://ria.ru/20210324/russo-1602616185.html

https://ria.ru/20211005/ismailov-1753204942.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

авраам руссо (ипджиян), знаменитости, шоу-бизнес