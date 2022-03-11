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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220311/russo-1777700126.html
Прокурор запросил для обвиняемого в похищении Авраама Руссо 11 лет колонии
Прокурор запросил для обвиняемого в похищении Авраама Руссо 11 лет колонии - РИА Новости, 11.03.2022
Прокурор запросил для обвиняемого в похищении Авраама Руссо 11 лет колонии
Гособвинитель запросил 11 лет колонии для Заура Марданова по делу о похищении Авраама Руссо в 2004 году, рассказал РИА Новости адвокат артиста Андрей Алешкин. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T18:20
2022-03-11T18:20
шоубиз
авраам руссо (ипджиян)
знаменитости
шоу-бизнес
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Гособвинитель запросил 11 лет колонии для Заура Марданова по делу о похищении Авраама Руссо в 2004 году, рассказал РИА Новости адвокат артиста Андрей Алешкин.Он уточнил, что в связи с истечением срока давности обвиняемый не будет отбывать срок в колонии, если суд займет сторону прокурора. Сам Марданов скрывается за границей.Кроме того, по делу подан иск, в котором Руссо просит возместить моральный вред, а также услуги адвоката и иные расходы, связанные с данным уголовным делом.В мае прошлого года Пресненский районный суд приговорил двух других похитителей певца Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова к пяти и шести годам колонии соответственно, но освободил их в связи с истечением срока давности.По данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года, действуя в сговоре, заманил Руссо в московский ресторан "Прага", после чего сопроводил его в свой кабинет, где "совместно с иными лицами" насильно удерживал и избивал.Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и "вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях". По данным СМИ, до этого певец начал сотрудничать с другим продюсером.
https://ria.ru/20210324/russo-1602616185.html
https://ria.ru/20211005/ismailov-1753204942.html
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авраам руссо (ипджиян), знаменитости, шоу-бизнес
18:20 11.03.2022
 
Прокурор запросил для обвиняемого в похищении Авраама Руссо 11 лет колонии

Прокурор запросил для обвиняемого в похищении Авраама Руссо Заура Марданова 11 лет колонии

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Гособвинитель запросил 11 лет колонии для Заура Марданова по делу о похищении Авраама Руссо в 2004 году, рассказал РИА Новости адвокат артиста Андрей Алешкин.
"Гособвинитель в прениях сторон просит избрать Марданову наказание в виде 11 лет колонии", – сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в связи с истечением срока давности обвиняемый не будет отбывать срок в колонии, если суд займет сторону прокурора. Сам Марданов скрывается за границей.
Кроме того, по делу подан иск, в котором Руссо просит возместить моральный вред, а также услуги адвоката и иные расходы, связанные с данным уголовным делом.
В мае прошлого года Пресненский районный суд приговорил двух других похитителей певца Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова к пяти и шести годам колонии соответственно, но освободил их в связи с истечением срока давности.
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24 марта 2021, 12:31Шоубиз
Судья отказала в экстрадиции обвиняемого в похищении Авраама Руссо
По данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года, действуя в сговоре, заманил Руссо в московский ресторан "Прага", после чего сопроводил его в свой кабинет, где "совместно с иными лицами" насильно удерживал и избивал.
Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и "вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях". По данным СМИ, до этого певец начал сотрудничать с другим продюсером.
Тельман Исмаилов - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
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СК подготовил документы для экстрадиции Исмаилова из Черногории
 
ШоубизАвраам Руссо (Ипджиян)ЗнаменитостиШоу-бизнес
 
 
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