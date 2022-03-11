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https://ria.ru/20220311/rusofobiya-1777648571.html
В Кремле рассчитывают, что Запад не будет "удобрять" почву для русофобии
В Кремле рассчитывают, что Запад не будет "удобрять" почву для русофобии - РИА Новости, 11.03.2022
В Кремле рассчитывают, что Запад не будет "удобрять" почву для русофобии
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают, что власти западных стран не будут "удобрять почву" для ненависти к русским и... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T13:26
2022-03-11T13:40
в мире
россия
дмитрий песков
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают, что власти западных стран не будут "удобрять почву" для ненависти к русским и русофобии."Конечно, мы рассчитываем что власти всех стран все-таки не будут удобрять дальше своими заявления почву для этой ненависти и русофобии", - сказал Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил Песков, санкции Запада весьма серьезны, однако Россия готовилась к ним заблаговременно.
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в мире, россия, дмитрий песков, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
13:26 11.03.2022 (обновлено: 13:40 11.03.2022)
 
В Кремле рассчитывают, что Запад не будет "удобрять" почву для русофобии

В Кремле рассчитывают, что Запад не будет "удобрять" почву для ненависти к русским

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают, что власти западных стран не будут "удобрять почву" для ненависти к русским и русофобии.
"Конечно, мы рассчитываем что власти всех стран все-таки не будут удобрять дальше своими заявления почву для этой ненависти и русофобии", - сказал Песков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил Песков, санкции Запада весьма серьезны, однако Россия готовилась к ним заблаговременно.
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