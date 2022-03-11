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Шойгу доложил Путину об укреплении западных рубежей
Шойгу доложил Путину об укреплении западных рубежей - РИА Новости, 11.03.2022
Шойгу доложил Путину об укреплении западных рубежей
Министр обороны Сергей Шойгу на заседании Совбеза доложил президенту России Владимиру Путину о подготовленных Генштабом ВС РФ планах по укреплению западных... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:22
2022-03-11T11:42
россия
владимир путин
сергей шойгу
совет безопасности рф
политика
нато
армия
безопасность
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу на заседании Совбеза доложил президенту России Владимиру Путину о подготовленных Генштабом ВС РФ планах по укреплению западных рубежей РФ.По его словам, Генштабом рассмотрены меры Запада по усилению своих сил у западных границ РФ, идет каждый день прибытие все новых и новых подразделений, причем на фоне того, что им абсолютно ничего не угрожает."Тем не менее, как нам кажется, воспользовавшись такой ситуацией, они хотят максимально насытить наше приграничье на той стороне силами, средствами и, безусловно, закрепить это, похоже, на долгие времена", - отметил Шойгу."Исходя из этого, Генеральным штабом разрабатывается и фактически завершен план по усилению наших западных рубежей, включая, естественно, те новые, современные комплексы, и перемещению туда боевых частей для защиты наших западных границ. Просим вашего поручения и на ближайшем Совете Безопасности либо в другом формате доложить вам наши предложения для их утверждения. Спасибо", - сказал министр обороны."Что касается усиления западных рубежей Российской Федерации в связи с теми действиями, которые предпринимаются в этом направлении странами НАТО, как бы в ответ на то, что они делают, – это требует отдельного рассмотрения. Я прошу вас подготовить отдельный доклад и доложить. По результатам его обсуждения в ближайшем будущем и примем соответствующее решение", - сказал Путин министру на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
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россия, владимир путин, сергей шойгу, совет безопасности рф, политика, нато, армия, безопасность
11:22 11.03.2022 (обновлено: 11:42 11.03.2022)
 
Шойгу доложил Путину об укреплении западных рубежей

Министр обороны Шойгу доложил президенту Путину о планах по укреплению западных рубежей

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу на заседании Совбеза доложил президенту России Владимиру Путину о подготовленных Генштабом ВС РФ планах по укреплению западных рубежей РФ.
По его словам, Генштабом рассмотрены меры Запада по усилению своих сил у западных границ РФ, идет каждый день прибытие все новых и новых подразделений, причем на фоне того, что им абсолютно ничего не угрожает.
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"Тем не менее, как нам кажется, воспользовавшись такой ситуацией, они хотят максимально насытить наше приграничье на той стороне силами, средствами и, безусловно, закрепить это, похоже, на долгие времена", - отметил Шойгу.
"Исходя из этого, Генеральным штабом разрабатывается и фактически завершен план по усилению наших западных рубежей, включая, естественно, те новые, современные комплексы, и перемещению туда боевых частей для защиты наших западных границ. Просим вашего поручения и на ближайшем Совете Безопасности либо в другом формате доложить вам наши предложения для их утверждения. Спасибо", - сказал министр обороны.
"Что касается усиления западных рубежей Российской Федерации в связи с теми действиями, которые предпринимаются в этом направлении странами НАТО, как бы в ответ на то, что они делают, – это требует отдельного рассмотрения. Я прошу вас подготовить отдельный доклад и доложить. По результатам его обсуждения в ближайшем будущем и примем соответствующее решение", - сказал Путин министру на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
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