https://ria.ru/20220311/rossiya-1777742929.html
G7 призвала лишить Россию доступа к финансированию через МВФ, заявили в США
G7 призвала лишить Россию доступа к финансированию через МВФ, заявили в США - РИА Новости, 11.03.2022
G7 призвала лишить Россию доступа к финансированию через МВФ, заявили в США
Страны-члены G7 согласились лишить Россию доступа к финансированию через международные организации, в том числе МВФ и Всемирного банка, сообщил Белый дом в... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T18:50
2022-03-11T18:50
2022-03-11T19:08
сша
россия
в мире
санкции
g7
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Страны-члены G7 согласились лишить Россию доступа к финансированию через международные организации, в том числе МВФ и Всемирного банка, сообщил Белый дом в пятницу. "Лидеры стран "Большой семерки" согласны обеспечить непредоставление России возможности получения финансирования от ведущих международных финансовых институтов, таких как Всемирный валютный фонд и Всемирный банк", - говорится в опубликованном в пятницу Белым домом сообщении.Ранее в четверг глава МВФ Кристалина Георгиева заявила о том, что РФ маловероятно сможет получить доступ к специальным правам заимствования Фонда в условиях наложенных на нее санкций.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире, санкции, g7
18:50 11.03.2022 (обновлено: 19:08 11.03.2022)
G7 призвала лишить Россию доступа к финансированию через МВФ, заявили в США
Белый дом: страны G7 согласились лишить Россию доступа к финансированию через МВФ