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G7 призвала лишить Россию доступа к финансированию через МВФ, заявили в США
G7 призвала лишить Россию доступа к финансированию через МВФ, заявили в США - РИА Новости, 11.03.2022
G7 призвала лишить Россию доступа к финансированию через МВФ, заявили в США
Страны-члены G7 согласились лишить Россию доступа к финансированию через международные организации, в том числе МВФ и Всемирного банка, сообщил Белый дом в... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T18:50
2022-03-11T19:08
сша
россия
в мире
санкции
g7
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Страны-члены G7 согласились лишить Россию доступа к финансированию через международные организации, в том числе МВФ и Всемирного банка, сообщил Белый дом в пятницу. "Лидеры стран "Большой семерки" согласны обеспечить непредоставление России возможности получения финансирования от ведущих международных финансовых институтов, таких как Всемирный валютный фонд и Всемирный банк", - говорится в опубликованном в пятницу Белым домом сообщении.Ранее в четверг глава МВФ Кристалина Георгиева заявила о том, что РФ маловероятно сможет получить доступ к специальным правам заимствования Фонда в условиях наложенных на нее санкций.
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сша, россия, в мире, санкции, g7
18:50 11.03.2022 (обновлено: 19:08 11.03.2022)
 
G7 призвала лишить Россию доступа к финансированию через МВФ, заявили в США

Белый дом: страны G7 согласились лишить Россию доступа к финансированию через МВФ

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Страны-члены G7 согласились лишить Россию доступа к финансированию через международные организации, в том числе МВФ и Всемирного банка, сообщил Белый дом в пятницу.
"Лидеры стран "Большой семерки" согласны обеспечить непредоставление России возможности получения финансирования от ведущих международных финансовых институтов, таких как Всемирный валютный фонд и Всемирный банк", - говорится в опубликованном в пятницу Белым домом сообщении.
Ранее в четверг глава МВФ Кристалина Георгиева заявила о том, что РФ маловероятно сможет получить доступ к специальным правам заимствования Фонда в условиях наложенных на нее санкций.
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме, 8 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 18:39
Байден заявил, что новые санкции против России не станут последними
 
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