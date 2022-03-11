https://ria.ru/20220311/rossiya-1777742929.html

G7 призвала лишить Россию доступа к финансированию через МВФ, заявили в США

G7 призвала лишить Россию доступа к финансированию через МВФ, заявили в США - РИА Новости, 11.03.2022

G7 призвала лишить Россию доступа к финансированию через МВФ, заявили в США

Страны-члены G7 согласились лишить Россию доступа к финансированию через международные организации, в том числе МВФ и Всемирного банка, сообщил Белый дом в... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T18:50

2022-03-11T18:50

2022-03-11T19:08

сша

россия

в мире

санкции

g7

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Страны-члены G7 согласились лишить Россию доступа к финансированию через международные организации, в том числе МВФ и Всемирного банка, сообщил Белый дом в пятницу. "Лидеры стран "Большой семерки" согласны обеспечить непредоставление России возможности получения финансирования от ведущих международных финансовых институтов, таких как Всемирный валютный фонд и Всемирный банк", - говорится в опубликованном в пятницу Белым домом сообщении.Ранее в четверг глава МВФ Кристалина Георгиева заявила о том, что РФ маловероятно сможет получить доступ к специальным правам заимствования Фонда в условиях наложенных на нее санкций.

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777740017.html

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Петр Попадюк

Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

сша, россия, в мире, санкции, g7