Роскомнадзор потребовал от Meta объяснить новые правила модерации
Роскомнадзор потребовал от Meta объяснить изменения правил модерации в отношении россиян
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Meta Platforms (бывший Facebook) в кратчайшие сроки пояснить информацию об изменении правил модерации в отношении россиян, в том числе военных, сообщает ведомство.
"Роскомнадзор потребовал от администрации Meta Platforms Inc в кратчайшие сроки подтвердить или опровергнуть появившуюся в сети информацию об изменении правил модерации контента в социальных сетях Facebook и Instagram в отношении российских граждан, в том числе военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на внутренние документы корпорации сообщало, что компания Meta в контексте ситуации на Украине разрешит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призывать к насилию против россиян и российских военных, а также к смерти президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Речь шла об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях.
Уточнялось, что временное разрешение на призывы к насилию относится к таким странам, как Россия, Украина и Польша, а также Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Румыния и Словакия. Соответствующие электронные письма были направлены модераторам контента.
Позже пресс-секретарь компании Энди Стоун признал, что Meta сняла запрет на призывы к насилию против российских военных, но не гражданских лиц.