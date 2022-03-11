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https://ria.ru/20220311/roskomnadzor-1777655590.html
Роскомнадзор потребовал от Meta объяснить новые правила модерации
Роскомнадзор потребовал от Meta объяснить новые правила модерации - РИА Новости, 11.03.2022
Роскомнадзор потребовал от Meta объяснить новые правила модерации
Роскомнадзор потребовал от Meta Platforms (бывший Facebook) в кратчайшие сроки пояснить информацию об изменении правил модерации в отношении россиян, в том... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T13:55
2022-03-11T13:55
в мире
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meta (метавселенная)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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технологии
общество
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Meta Platforms (бывший Facebook) в кратчайшие сроки пояснить информацию об изменении правил модерации в отношении россиян, в том числе военных, сообщает ведомство."Роскомнадзор потребовал от администрации Meta Platforms Inc в кратчайшие сроки подтвердить или опровергнуть появившуюся в сети информацию об изменении правил модерации контента в социальных сетях Facebook и Instagram в отношении российских граждан, в том числе военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на внутренние документы корпорации сообщало, что компания Meta в контексте ситуации на Украине разрешит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призывать к насилию против россиян и российских военных, а также к смерти президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Речь шла об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях.Уточнялось, что временное разрешение на призывы к насилию относится к таким странам, как Россия, Украина и Польша, а также Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Румыния и Словакия. Соответствующие электронные письма были направлены модераторам контента.Позже пресс-секретарь компании Энди Стоун признал, что Meta сняла запрет на призывы к насилию против российских военных, но не гражданских лиц.
https://ria.ru/20220311/facebook-1777606858.html
https://ria.ru/20220311/instagram-1777630665.html
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в мире, facebook, meta (метавселенная), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, технологии, общество
13:55 11.03.2022
 
Роскомнадзор потребовал от Meta объяснить новые правила модерации

Роскомнадзор потребовал от Meta объяснить изменения правил модерации в отношении россиян

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Meta Platforms (бывший Facebook) в кратчайшие сроки пояснить информацию об изменении правил модерации в отношении россиян, в том числе военных, сообщает ведомство.
"Роскомнадзор потребовал от администрации Meta Platforms Inc в кратчайшие сроки подтвердить или опровергнуть появившуюся в сети информацию об изменении правил модерации контента в социальных сетях Facebook и Instagram в отношении российских граждан, в том числе военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Ранее агентство Рейтер со ссылкой на внутренние документы корпорации сообщало, что компания Meta в контексте ситуации на Украине разрешит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призывать к насилию против россиян и российских военных, а также к смерти президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Речь шла об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях.
Уточнялось, что временное разрешение на призывы к насилию относится к таким странам, как Россия, Украина и Польша, а также Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Румыния и Словакия. Соответствующие электронные письма были направлены модераторам контента.
Позже пресс-секретарь компании Энди Стоун признал, что Meta сняла запрет на призывы к насилию против российских военных, но не гражданских лиц.
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