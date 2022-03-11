19:31 11.03.2022 (обновлено: 19:33 11.03.2022)
РКН ограничил доступ к ресурсам "Голос"*, Colta и "Важные истории"*
РКН ограничил доступ к ресурсам "Голос"*, Colta и "Важные истории"* из-за фейков
Пассажир в зале ожидания
МОСКВА. 11 мар - РИА Новости. РКН ограничил доступ к интернет-ресурсам "Голос"*, Colta, "Важные истории"*, отделения Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии из-за недостоверной информации о спецоперации, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"На основании требования Генеральной прокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсам некоммерческих общественных организаций, признанных Минюстом России иностранными агентами, "Голос"* , Colta, "Важных историй"* и отделения Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии", - говорится в сообщении.
РКН проинформировал, что на данных ресурсах систематически размещалась недостоверная общественно значимая информация о проводимой Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции при участии группировки войск Донецкой и Луганской народных республик.
Также о форме проведения спецоперации, способах ведения боевых действий, о потерях Вооруженных сил Российской Федерации, о жертвах среди мирного населения, помимо этого информация с призывами к участию граждан в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка на территории Российской Федерации.
Также ведомство напомнило, что 4 марта президент России подписал закон о введении уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации (ст. 207.3 УК РФ). За подобные правона
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