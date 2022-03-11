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РКН ограничил доступ к ресурсам "Голос"*, Colta и "Важные истории"*
РКН ограничил доступ к ресурсам "Голос"*, Colta и "Важные истории"* - РИА Новости, 11.03.2022
РКН ограничил доступ к ресурсам "Голос"*, Colta и "Важные истории"*
РКН ограничил доступ к интернет-ресурсам "Голос"*, Colta, "Важные истории"*, отделения Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии из-за... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T19:31
2022-03-11T19:33
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
восточная европа
"голос"
amnesty international
луганская народная республика
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МОСКВА. 11 мар - РИА Новости. РКН ограничил доступ к интернет-ресурсам "Голос"*, Colta, "Важные истории"*, отделения Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии из-за недостоверной информации о спецоперации, сообщили РИА Новости в ведомстве."На основании требования Генеральной прокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсам некоммерческих общественных организаций, признанных Минюстом России иностранными агентами, "Голос"* , Colta, "Важных историй"* и отделения Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии", - говорится в сообщении.РКН проинформировал, что на данных ресурсах систематически размещалась недостоверная общественно значимая информация о проводимой Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции при участии группировки войск Донецкой и Луганской народных республик.Также о форме проведения спецоперации, способах ведения боевых действий, о потерях Вооруженных сил Российской Федерации, о жертвах среди мирного населения, помимо этого информация с призывами к участию граждан в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка на территории Российской Федерации.Также ведомство напомнило, что 4 марта президент России подписал закон о введении уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации (ст. 207.3 УК РФ). За подобные правона* СМИ, признанное иноагентом в России
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россия
восточная европа
луганская народная республика
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РИА Новости
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, восточная европа, "голос", amnesty international, луганская народная республика
19:31 11.03.2022 (обновлено: 19:33 11.03.2022)
 
РКН ограничил доступ к ресурсам "Голос"*, Colta и "Важные истории"*

РКН ограничил доступ к ресурсам "Голос"*, Colta и "Важные истории"* из-за фейков

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПассажир в зале ожидания
Пассажир в зале ожидания - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Пассажир в зале ожидания
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МОСКВА. 11 мар - РИА Новости. РКН ограничил доступ к интернет-ресурсам "Голос"*, Colta, "Важные истории"*, отделения Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии из-за недостоверной информации о спецоперации, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"На основании требования Генеральной прокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсам некоммерческих общественных организаций, признанных Минюстом России иностранными агентами, "Голос"* , Colta, "Важных историй"* и отделения Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии", - говорится в сообщении.
РКН проинформировал, что на данных ресурсах систематически размещалась недостоверная общественно значимая информация о проводимой Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции при участии группировки войск Донецкой и Луганской народных республик.
Также о форме проведения спецоперации, способах ведения боевых действий, о потерях Вооруженных сил Российской Федерации, о жертвах среди мирного населения, помимо этого информация с призывами к участию граждан в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка на территории Российской Федерации.
Также ведомство напомнило, что 4 марта президент России подписал закон о введении уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации (ст. 207.3 УК РФ). За подобные правона
* СМИ, признанное иноагентом в России
Страница сайта Радио Свобода на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 11:00
"Радио Свобода"* объявило о приостановке работы в России
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ОбществоВосточная Европа"Голос"Amnesty InternationalЛуганская Народная Республика
 
 
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