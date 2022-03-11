https://ria.ru/20220311/rkn-1777750474.html

РКН ограничил доступ к ресурсам "Голос"*, Colta и "Важные истории"*

РКН ограничил доступ к ресурсам "Голос"*, Colta и "Важные истории"* - РИА Новости, 11.03.2022

РКН ограничил доступ к ресурсам "Голос"*, Colta и "Важные истории"*

РКН ограничил доступ к интернет-ресурсам "Голос"*, Colta, "Важные истории"*, отделения Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии из-за... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T19:31

2022-03-11T19:31

2022-03-11T19:33

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

восточная европа

"голос"

amnesty international

луганская народная республика

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МОСКВА. 11 мар - РИА Новости. РКН ограничил доступ к интернет-ресурсам "Голос"*, Colta, "Важные истории"*, отделения Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии из-за недостоверной информации о спецоперации, сообщили РИА Новости в ведомстве."На основании требования Генеральной прокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсам некоммерческих общественных организаций, признанных Минюстом России иностранными агентами, "Голос"* , Colta, "Важных историй"* и отделения Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии", - говорится в сообщении.РКН проинформировал, что на данных ресурсах систематически размещалась недостоверная общественно значимая информация о проводимой Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции при участии группировки войск Донецкой и Луганской народных республик.Также о форме проведения спецоперации, способах ведения боевых действий, о потерях Вооруженных сил Российской Федерации, о жертвах среди мирного населения, помимо этого информация с призывами к участию граждан в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка на территории Российской Федерации.Также ведомство напомнило, что 4 марта президент России подписал закон о введении уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации (ст. 207.3 УК РФ). За подобные правона* СМИ, признанное иноагентом в России

https://ria.ru/20220306/radio-1776897114.html

россия

восточная европа

луганская народная республика

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2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, восточная европа, "голос", amnesty international, луганская народная республика