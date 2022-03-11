https://ria.ru/20220311/rezervy-1777685229.html

Киев заявил, что намерен получить арестованные в Европе резервы России

Киев заявил, что намерен получить арестованные в Европе резервы России - РИА Новости, 11.03.2022

Киев заявил, что намерен получить арестованные в Европе резервы России

Первый замглавы минэкономики Украины Денис Кудин в пятницу заявил, что Киев вместе с западными партнерами разрабатывает механизм конфискации арестованных 415... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T15:47

2022-03-11T15:47

2022-03-11T16:39

украина

россия

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луганская народная республика

вооруженные силы рф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Первый замглавы минэкономики Украины Денис Кудин в пятницу заявил, что Киев вместе с западными партнерами разрабатывает механизм конфискации арестованных 415 миллиардов долларов российского Центробанка.Он напомнил, что западные правительства уже арестовали золотовалютные резервы Центробанка Российской Федерации на сумму 415 миллиардов долларов."По сути, этой суммы практически достаточно для того, чтобы покрыть прямые единоразовые потери Украины. Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами стран-партнеров мы найдем юридический механизм, с помощью которого эти деньги отойдут на дальнейшее восстановление украинской экономики", - сказал Кудин в эфире телеканала "Украина 24".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220311/belorussiya-1777664103.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

украина, россия, в мире, белоруссия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, санкции в отношении россии