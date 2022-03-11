https://ria.ru/20220311/restorany-1777632554.html

McDonald's рассматривает варианты использования закрытых ресторанов

McDonald's рассматривает варианты использования закрытых ресторанов - РИА Новости, 11.03.2022

McDonald's рассматривает варианты использования закрытых ресторанов

McDonald's рассматривает варианты использования временно закрытых помещений для организации центров волонтерской поддержки, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T12:24

2022-03-11T12:24

2022-03-11T12:24

россия

mcdonald's corporation

общество

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. McDonald's рассматривает варианты использования временно закрытых помещений для организации центров волонтерской поддержки, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании."Как социально ответственная компания на данный момент McDonald's рассматривает варианты использования временно закрытых помещений для организации центров волонтерской поддержки", - рассказали в компании."Компания продолжит поддерживать волонтерскую деятельность сотрудников, а кроме того, готова поощрять гостей, которые будут принимать участие в волонтерских программах. Им предоставят баллы лояльности, которые можно будет использовать для приобретения продуктов McDonald's после открытия", - добавили в пресс-службе.Уточняется, что свою деятельность продолжит и благотворительный фонд "Дом Роналда Макдоналда", который помогает семьям с детьми.McDonald's в пятницу заявил, что временно приостановит работу ресторанов сети по всей России с 14 марта. В компании уточнили, что все работники, как корпоративные, так на предприятиях франчайзи, остаются в компании и продолжат получать полную заработную плату, основанную на среднемесячном годовом доходе. В системе McDonald's в России работает более 62 тысяч человек, а на предприятиях поставщиков – еще около 100 тысяч.

https://ria.ru/20220311/mcdonalds-1777624839.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220310/volodin-1777497868.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, mcdonald's corporation, общество