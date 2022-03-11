https://ria.ru/20220311/restorany-1777632554.html
McDonald's рассматривает варианты использования закрытых ресторанов
McDonald's рассматривает варианты использования закрытых ресторанов - РИА Новости, 11.03.2022
McDonald's рассматривает варианты использования закрытых ресторанов
McDonald's рассматривает варианты использования временно закрытых помещений для организации центров волонтерской поддержки, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:24
2022-03-11T12:24
2022-03-11T12:24
россия
mcdonald's corporation
общество
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. McDonald's рассматривает варианты использования временно закрытых помещений для организации центров волонтерской поддержки, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании."Как социально ответственная компания на данный момент McDonald's рассматривает варианты использования временно закрытых помещений для организации центров волонтерской поддержки", - рассказали в компании."Компания продолжит поддерживать волонтерскую деятельность сотрудников, а кроме того, готова поощрять гостей, которые будут принимать участие в волонтерских программах. Им предоставят баллы лояльности, которые можно будет использовать для приобретения продуктов McDonald's после открытия", - добавили в пресс-службе.Уточняется, что свою деятельность продолжит и благотворительный фонд "Дом Роналда Макдоналда", который помогает семьям с детьми.McDonald's в пятницу заявил, что временно приостановит работу ресторанов сети по всей России с 14 марта. В компании уточнили, что все работники, как корпоративные, так на предприятиях франчайзи, остаются в компании и продолжат получать полную заработную плату, основанную на среднемесячном годовом доходе. В системе McDonald's в России работает более 62 тысяч человек, а на предприятиях поставщиков – еще около 100 тысяч.
https://ria.ru/20220311/mcdonalds-1777624839.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220310/volodin-1777497868.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, mcdonald's corporation, общество
McDonald's рассматривает варианты использования закрытых ресторанов
McDonald's хочет переоборудовать закрытые рестораны в России в волонтерские центры
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. McDonald's рассматривает варианты использования временно закрытых помещений для организации центров волонтерской поддержки, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"Как социально ответственная компания на данный момент McDonald's
рассматривает варианты использования временно закрытых помещений для организации центров волонтерской поддержки", - рассказали в компании.
"Компания продолжит поддерживать волонтерскую деятельность сотрудников, а кроме того, готова поощрять гостей, которые будут принимать участие в волонтерских программах. Им предоставят баллы лояльности, которые можно будет использовать для приобретения продуктов McDonald's после открытия", - добавили в пресс-службе.
Уточняется, что свою деятельность продолжит и благотворительный фонд "Дом Роналда Макдоналда", который помогает семьям с детьми.
McDonald's в пятницу заявил, что временно приостановит работу ресторанов сети по всей России с 14 марта. В компании уточнили, что все работники, как корпоративные, так на предприятиях франчайзи, остаются в компании и продолжат получать полную заработную плату, основанную на среднемесячном годовом доходе. В системе McDonald's в России
работает более 62 тысяч человек, а на предприятиях поставщиков – еще около 100 тысяч.