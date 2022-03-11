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McDonald's рассматривает варианты использования закрытых ресторанов
McDonald's рассматривает варианты использования закрытых ресторанов - РИА Новости, 11.03.2022
McDonald's рассматривает варианты использования закрытых ресторанов
McDonald's рассматривает варианты использования временно закрытых помещений для организации центров волонтерской поддержки, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:24
2022-03-11T12:24
россия
mcdonald's corporation
общество
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. McDonald's рассматривает варианты использования временно закрытых помещений для организации центров волонтерской поддержки, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании."Как социально ответственная компания на данный момент McDonald's рассматривает варианты использования временно закрытых помещений для организации центров волонтерской поддержки", - рассказали в компании."Компания продолжит поддерживать волонтерскую деятельность сотрудников, а кроме того, готова поощрять гостей, которые будут принимать участие в волонтерских программах. Им предоставят баллы лояльности, которые можно будет использовать для приобретения продуктов McDonald's после открытия", - добавили в пресс-службе.Уточняется, что свою деятельность продолжит и благотворительный фонд "Дом Роналда Макдоналда", который помогает семьям с детьми.McDonald's в пятницу заявил, что временно приостановит работу ресторанов сети по всей России с 14 марта. В компании уточнили, что все работники, как корпоративные, так на предприятиях франчайзи, остаются в компании и продолжат получать полную заработную плату, основанную на среднемесячном годовом доходе. В системе McDonald's в России работает более 62 тысяч человек, а на предприятиях поставщиков – еще около 100 тысяч.
https://ria.ru/20220311/mcdonalds-1777624839.html
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россия, mcdonald's corporation, общество
12:24 11.03.2022
 
McDonald's рассматривает варианты использования закрытых ресторанов

McDonald's хочет переоборудовать закрытые рестораны в России в волонтерские центры

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВывеска на ресторане "Макдоналдс" на проспекте Мира в Москве
Вывеска на ресторане Макдоналдс на проспекте Мира в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вывеска на ресторане "Макдоналдс" на проспекте Мира в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. McDonald's рассматривает варианты использования временно закрытых помещений для организации центров волонтерской поддержки, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"Как социально ответственная компания на данный момент McDonald's рассматривает варианты использования временно закрытых помещений для организации центров волонтерской поддержки", - рассказали в компании.
Ресторан Макдоналдс в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11:52
McDonald`s приостановит работу ресторанов с 14 марта
"Компания продолжит поддерживать волонтерскую деятельность сотрудников, а кроме того, готова поощрять гостей, которые будут принимать участие в волонтерских программах. Им предоставят баллы лояльности, которые можно будет использовать для приобретения продуктов McDonald's после открытия", - добавили в пресс-службе.
Уточняется, что свою деятельность продолжит и благотворительный фонд "Дом Роналда Макдоналда", который помогает семьям с детьми.
McDonald's в пятницу заявил, что временно приостановит работу ресторанов сети по всей России с 14 марта. В компании уточнили, что все работники, как корпоративные, так на предприятиях франчайзи, остаются в компании и продолжат получать полную заработную плату, основанную на среднемесячном годовом доходе. В системе McDonald's в России работает более 62 тысяч человек, а на предприятиях поставщиков – еще около 100 тысяч.
Депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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Володин нашел отечественную альтернативу McDonald’s
 
РоссияMcDonald's CorporationОбщество
 
 
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