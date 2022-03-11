https://ria.ru/20220311/reklama-1777696315.html

Адвокат предостерег от оплаты рекламы в Facebook и Instagram

Адвокат предостерег от оплаты рекламы в Facebook и Instagram - РИА Новости, 11.03.2022

Адвокат предостерег от оплаты рекламы в Facebook и Instagram

Пользователей, оплачивавших рекламу в Facebook и Instagram, могут привлечь за финансирование экстремизма и заблокировать счета в случае признания компании Meta... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T16:30

2022-03-11T16:30

2022-03-11T16:30

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пользователей, оплачивавших рекламу в Facebook и Instagram, могут привлечь за финансирование экстремизма и заблокировать счета в случае признания компании Meta экстремистской в РФ, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик."Я думаю, что для тех пользователей, которые ведут себя в рамках действующего законодательства, риски отсутствуют. Всех пользователей посадить невозможно… А вот тех, кто оплачивал рекламу и проводил какие-либо транзакции, могут привлечь к ответственности за финансирование экстремизма. Это блокировка счетов и множество сопутствующих последствий", - сказал он.По его мнению, риски для сотрудников Meta, если такие есть в России, несущественные - они не влияют на политику компании. "Но не исключаю их совсем - правовая мысль может зайти и сюда", - отметил Михальчик.Пока участниками экстремистской организации признавали тех, кто осознанно вступил в нее и предпринимал какие-либо действия для поддержания деятельности, решение же о признании компании Meta экстремистской станет прецедентом, подчеркнул собеседник."Ранее экстремистскими организациями признавали проводников определенной идеологии, а не площадку, которая позволяет размещать высказывания. Пользовательское соглашение, которое все подписывают при регистрации аккаунта, возлагает всю ответственность на пользователя", - добавил адвокат.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.СК РФ завел "в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta" уголовное дело по статьям о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии террористической деятельности.

https://ria.ru/20220311/instagram-1777694590.html

https://ria.ru/20220311/ekstremizm-1777678321.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, общество, facebook, instagram, россия