Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220311/referendum-1777663157.html
Путин отметил важность референдума по конституции в Белоруссии
Путин отметил важность референдума по конституции в Белоруссии - РИА Новости, 11.03.2022
Путин отметил важность референдума по конституции в Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин, обсуждая с президентом Белоруссии Александром Лукашенко прошедший в республике референдум по поправкам в конституцию, заявил, что... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:27
2022-03-11T14:56
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
референдум в белоруссии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777658911_0:224:3243:2048_1920x0_80_0_0_3d1b70febf8f687dfbaf1c66a2418236.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, обсуждая с президентом Белоруссии Александром Лукашенко прошедший в республике референдум по поправкам в конституцию, заявил, что диалог с людьми чрезвычайно важен, чтобы ситуация в стране была стабильной."Думаю, что политический процесс, который вы инициировали, диалог который вы ведете с людьми, чрезвычайно важен для того, чтобы ситуация была устойчивой и стабильной. А только при такой, именно при стабильной и устойчивой ситуации, можно говорить и об экономическом развитии", - сказал Путин во время переговоров в Москве в пятницу.
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777658911_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_f55577fb3baed5261ec711427010fac5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, референдум в белоруссии, в мире
14:27 11.03.2022 (обновлено: 14:56 11.03.2022)
 
Путин отметил важность референдума по конституции в Белоруссии

Путин заявил, что референдума по конституции в Белоруссии чрезвычайно важен

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президента Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президента Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Кремле - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президента Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, обсуждая с президентом Белоруссии Александром Лукашенко прошедший в республике референдум по поправкам в конституцию, заявил, что диалог с людьми чрезвычайно важен, чтобы ситуация в стране была стабильной.
"Думаю, что политический процесс, который вы инициировали, диалог который вы ведете с людьми, чрезвычайно важен для того, чтобы ситуация была устойчивой и стабильной. А только при такой, именно при стабильной и устойчивой ситуации, можно говорить и об экономическом развитии", - сказал Путин во время переговоров в Москве в пятницу.
Итоги референдума о внесении поправок в Конституцию Белоруссии
28 февраля, 10:01Инфографика
Итоги референдума о внесении поправок в Конституцию Белоруссии
Инфографика
Посмотреть
 
БелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРеферендум в БелоруссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала