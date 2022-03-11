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Путин отметил важность референдума по конституции в Белоруссии

Путин отметил важность референдума по конституции в Белоруссии - РИА Новости, 11.03.2022

Путин отметил важность референдума по конституции в Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин, обсуждая с президентом Белоруссии Александром Лукашенко прошедший в республике референдум по поправкам в конституцию, заявил, что... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T14:27

2022-03-11T14:27

2022-03-11T14:56

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

референдум в белоруссии

в мире

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, обсуждая с президентом Белоруссии Александром Лукашенко прошедший в республике референдум по поправкам в конституцию, заявил, что диалог с людьми чрезвычайно важен, чтобы ситуация в стране была стабильной."Думаю, что политический процесс, который вы инициировали, диалог который вы ведете с людьми, чрезвычайно важен для того, чтобы ситуация была устойчивой и стабильной. А только при такой, именно при стабильной и устойчивой ситуации, можно говорить и об экономическом развитии", - сказал Путин во время переговоров в Москве в пятницу.

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, референдум в белоруссии, в мире