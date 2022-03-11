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Путин отметил важность референдума по конституции в Белоруссии
Путин отметил важность референдума по конституции в Белоруссии - РИА Новости, 11.03.2022
Путин отметил важность референдума по конституции в Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин, обсуждая с президентом Белоруссии Александром Лукашенко прошедший в республике референдум по поправкам в конституцию, заявил, что... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:27
2022-03-11T14:27
2022-03-11T14:56
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
референдум в белоруссии
в мире
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, обсуждая с президентом Белоруссии Александром Лукашенко прошедший в республике референдум по поправкам в конституцию, заявил, что диалог с людьми чрезвычайно важен, чтобы ситуация в стране была стабильной."Думаю, что политический процесс, который вы инициировали, диалог который вы ведете с людьми, чрезвычайно важен для того, чтобы ситуация была устойчивой и стабильной. А только при такой, именно при стабильной и устойчивой ситуации, можно говорить и об экономическом развитии", - сказал Путин во время переговоров в Москве в пятницу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, референдум в белоруссии, в мире
14:27 11.03.2022 (обновлено: 14:56 11.03.2022)
Путин отметил важность референдума по конституции в Белоруссии
Путин заявил, что референдума по конституции в Белоруссии чрезвычайно важен