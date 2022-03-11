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В США назвали расизмом разрешение травить россиян в Facebook
В США назвали расизмом разрешение травить россиян в Facebook - РИА Новости, 11.03.2022
В США назвали расизмом разрешение травить россиян в Facebook
Разрешение размещать призывы к насилию против россиян в крупнейших социальных сетях Facebook и Instagram представляет собой примитивный расизм, заявил директор... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T04:06
2022-03-11T04:06
в мире
сша
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россия
украина
дэниэл макадамс
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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Разрешение размещать призывы к насилию против россиян в крупнейших социальных сетях Facebook и Instagram представляет собой примитивный расизм, заявил директор Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс.СМИ ранее сообщили, что компания Meta в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против россиян и российских военных.Макадамс отметил, что Facebook, который, по его словам, является фактическим подразделением правительства США, поощряет призывы к насилию против невинных людей, выделяя их по этническому происхождению или языковой группе."Расовая ненависть к непопулярной этнической или религиозной группе, разве мы не видели этот фильм ужасов раньше?", — добавил Макадамс.Пресс-секретарь Meta после публикаций в СМИ заявил, что снятие запрета на призывы к насилию не касаются гражданского населения России.
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в мире, сша, facebook, россия, украина, дэниэл макадамс, вашингтон
04:06 11.03.2022
 
В США назвали расизмом разрешение травить россиян в Facebook

Аналитик Макадамс: разрешение призывов к насилию против россиян в Facebook — это расизм

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Разрешение размещать призывы к насилию против россиян в крупнейших социальных сетях Facebook и Instagram представляет собой примитивный расизм, заявил директор Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс.
СМИ ранее сообщили, что компания Meta в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против россиян и российских военных.

"Для тех, кто был уверен, что мы далеко ушли от примитивного расизма и насилия, вот напоминание, что древняя ненависть к другим скрывается под самой поверхностью и власти в любой момент могут запустить ее с помощью механизма пропаганды", — говорится в колонке на сайте института.

Макадамс отметил, что Facebook, который, по его словам, является фактическим подразделением правительства США, поощряет призывы к насилию против невинных людей, выделяя их по этническому происхождению или языковой группе.
"Расовая ненависть к непопулярной этнической или религиозной группе, разве мы не видели этот фильм ужасов раньше?", — добавил Макадамс.
Пресс-секретарь Meta после публикаций в СМИ заявил, что снятие запрета на призывы к насилию не касаются гражданского населения России.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 08:00
Назад дороги нет. Пускать ли убежавших из России обратно?
 
В миреСШАFacebookРоссияУкраинаДэниэл МакадамсВашингтон
 
 
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