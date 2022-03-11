https://ria.ru/20220311/rasizm-1777580410.html

В США назвали расизмом разрешение травить россиян в Facebook

В США назвали расизмом разрешение травить россиян в Facebook - РИА Новости, 11.03.2022

В США назвали расизмом разрешение травить россиян в Facebook

Разрешение размещать призывы к насилию против россиян в крупнейших социальных сетях Facebook и Instagram представляет собой примитивный расизм, заявил директор... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T04:06

2022-03-11T04:06

2022-03-11T04:06

в мире

сша

facebook

россия

украина

дэниэл макадамс

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Разрешение размещать призывы к насилию против россиян в крупнейших социальных сетях Facebook и Instagram представляет собой примитивный расизм, заявил директор Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс.СМИ ранее сообщили, что компания Meta в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против россиян и российских военных.Макадамс отметил, что Facebook, который, по его словам, является фактическим подразделением правительства США, поощряет призывы к насилию против невинных людей, выделяя их по этническому происхождению или языковой группе."Расовая ненависть к непопулярной этнической или религиозной группе, разве мы не видели этот фильм ужасов раньше?", — добавил Макадамс.Пресс-секретарь Meta после публикаций в СМИ заявил, что снятие запрета на призывы к насилию не касаются гражданского населения России.

https://ria.ru/20220310/emigratsiya-1777363843.html

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россия

украина

вашингтон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, сша, facebook, россия, украина, дэниэл макадамс, вашингтон