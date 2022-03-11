В США назвали расизмом разрешение травить россиян в Facebook
Аналитик Макадамс: разрешение призывов к насилию против россиян в Facebook — это расизм
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Разрешение размещать призывы к насилию против россиян в крупнейших социальных сетях Facebook и Instagram представляет собой примитивный расизм, заявил директор Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс.
"Для тех, кто был уверен, что мы далеко ушли от примитивного расизма и насилия, вот напоминание, что древняя ненависть к другим скрывается под самой поверхностью и власти в любой момент могут запустить ее с помощью механизма пропаганды", — говорится в колонке на сайте института.
Макадамс отметил, что Facebook, который, по его словам, является фактическим подразделением правительства США, поощряет призывы к насилию против невинных людей, выделяя их по этническому происхождению или языковой группе.
"Расовая ненависть к непопулярной этнической или религиозной группе, разве мы не видели этот фильм ужасов раньше?", — добавил Макадамс.
Пресс-секретарь Meta после публикаций в СМИ заявил, что снятие запрета на призывы к насилию не касаются гражданского населения России.