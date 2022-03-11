16:14 11.03.2022 (обновлено: 16:23 11.03.2022)
Индия сообщила о случайном пуске ракеты в сторону Пакистана
Минобороны Индии подтвердило случайный пуск ракеты в сторону Пакистана
Запуск баллистической ракеты нового поколения Agni P в Индии
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мар - РИА Новости. Минобороны Индии подтвердило случайный пуск ракеты в сторону Пакистана и заявило, что проведет расследование этого случая.
"Девятого марта 2022 года в ходе планового технического обслуживания техническая неисправность привела к случайному запуску ракеты. Правительство Индии заняло серьезную позицию и распорядилось о создании следственного суда высокого уровня. Стало известно, что ракета упала в районе Пакистана", - сообщило Минобороны Индии.
В ведомстве отметили, что "хотя этот инцидент вызывает глубокое сожаление, мы также испытываем облегчение оттого, что в результате аварии никто не погиб".
Ранее МИД Пакистана сообщил, что вызвал временного поверенного в делах Индии в Исламабаде и выразил ему решительный протест в связи с неспровоцированным нарушением его воздушного пространства "сверхзвуковым летающим объектом" индийского происхождения.
Отношения между Индией и Пакистаном резко ухудшились, в частности, после нападения террористов на базу ВВС Индии в Патханкоте в январе 2016 года и подрыва смертника рядом с колонной военизированной полиции Индии в Джамму и Кашмире в феврале 2019 года. Новое обострение отношений произошло в августе 2019 года, когда в ответ на февральский взрыв Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.