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На Чукотке отменили QR-коды
На Чукотке отменили QR-коды - РИА Новости, 11.03.2022
На Чукотке отменили QR-коды
Власти Чукотки в связи со стабилизацией ситуации по заболеваемости коронавирусом в регионе сняли значительную часть ограничений, в том числе отменили QR-коды,... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:10
2022-03-11T16:10
2022-03-11T16:10
распространение коронавируса
здоровье - общество
роман копин
билибинский район
коронавирус covid-19
общество
коронавирус в россии
коронавирусы
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Власти Чукотки в связи со стабилизацией ситуации по заболеваемости коронавирусом в регионе сняли значительную часть ограничений, в том числе отменили QR-коды, сообщает правительство автономного округа.Постановлением губернатора, подписанным 28 февраля, в округе было отменено экспресс-тестирование для прибывающих из других регионов граждан, а также утратило силу предписание об обязательном подтверждении отсутствия заболевания при выходе на работу."Одиннадцатого марта губернатор Роман Копин подписал документ, отменяющий ограничения на проведение зрелищных и досуговых мероприятий. Отменяется требование о наличии у сотрудников учреждений и организаций и посетителей QR-кода либо справки о вакцинации, перенесенном заболевании, медотводе, ПЦР-тесте или отрицательном тесте на антиген", - говорится в сообщении.Кинотеатры, дома культуры, другие развлекательные заведения, кружки, секции, клубы в учреждениях и организациях социального обслуживания, культуры, спорта, фитнес- и тренажерные залы, бани и сауны могут работать при 100% заполняемости помещений.Также скорректирована работа пунктов вакцинации и время забора мазков в Чукотской окружной больнице. Врачи-инфекционисты продолжают работу в штатном режиме. В регионе отменяется обязательное экспресс-тестирование на коронавирус перед выходом на работу приезжающих вахтовых работников организаций Билибинского района.В регионе сохраняется масочный режим. Оставшиеся ограничения будут действовать до 30 апреля включительно.По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрирован 5231 случай заражения COVID-19, 4261 пациент выздоровел, 43 умерли.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, роман копин, билибинский район, коронавирус covid-19, общество, коронавирус в россии, коронавирусы
На Чукотке отменили QR-коды
На Чукотке отменили QR-коды и сняли ограничения на проведение зрелищных мероприятий
ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости.
Власти Чукотки в связи со стабилизацией ситуации по заболеваемости коронавирусом в регионе сняли значительную часть ограничений, в том числе отменили QR-коды, сообщает
правительство автономного округа.
Постановлением губернатора, подписанным 28 февраля, в округе было отменено экспресс-тестирование для прибывающих из других регионов граждан, а также утратило силу предписание об обязательном подтверждении отсутствия заболевания при выходе на работу.
"Одиннадцатого марта губернатор Роман Копин
подписал документ, отменяющий ограничения на проведение зрелищных и досуговых мероприятий. Отменяется требование о наличии у сотрудников учреждений и организаций и посетителей QR-кода либо справки о вакцинации, перенесенном заболевании, медотводе, ПЦР-тесте или отрицательном тесте на антиген", - говорится в сообщении.
Кинотеатры, дома культуры, другие развлекательные заведения, кружки, секции, клубы в учреждениях и организациях социального обслуживания, культуры, спорта, фитнес- и тренажерные залы, бани и сауны могут работать при 100% заполняемости помещений.
Также скорректирована работа пунктов вакцинации и время забора мазков в Чукотской окружной больнице. Врачи-инфекционисты продолжают работу в штатном режиме. В регионе отменяется обязательное экспресс-тестирование на коронавирус перед выходом на работу приезжающих вахтовых работников организаций Билибинского района
.
В регионе сохраняется масочный режим. Оставшиеся ограничения будут действовать до 30 апреля включительно.
По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрирован 5231 случай заражения COVID-19, 4261 пациент выздоровел, 43 умерли.