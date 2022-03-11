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На Чукотке отменили QR-коды

На Чукотке отменили QR-коды - РИА Новости, 11.03.2022

На Чукотке отменили QR-коды

Власти Чукотки в связи со стабилизацией ситуации по заболеваемости коронавирусом в регионе сняли значительную часть ограничений, в том числе отменили QR-коды,... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T16:10

2022-03-11T16:10

2022-03-11T16:10

распространение коронавируса

здоровье - общество

роман копин

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коронавирусы

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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Власти Чукотки в связи со стабилизацией ситуации по заболеваемости коронавирусом в регионе сняли значительную часть ограничений, в том числе отменили QR-коды, сообщает правительство автономного округа.Постановлением губернатора, подписанным 28 февраля, в округе было отменено экспресс-тестирование для прибывающих из других регионов граждан, а также утратило силу предписание об обязательном подтверждении отсутствия заболевания при выходе на работу."Одиннадцатого марта губернатор Роман Копин подписал документ, отменяющий ограничения на проведение зрелищных и досуговых мероприятий. Отменяется требование о наличии у сотрудников учреждений и организаций и посетителей QR-кода либо справки о вакцинации, перенесенном заболевании, медотводе, ПЦР-тесте или отрицательном тесте на антиген", - говорится в сообщении.Кинотеатры, дома культуры, другие развлекательные заведения, кружки, секции, клубы в учреждениях и организациях социального обслуживания, культуры, спорта, фитнес- и тренажерные залы, бани и сауны могут работать при 100% заполняемости помещений.Также скорректирована работа пунктов вакцинации и время забора мазков в Чукотской окружной больнице. Врачи-инфекционисты продолжают работу в штатном режиме. В регионе отменяется обязательное экспресс-тестирование на коронавирус перед выходом на работу приезжающих вахтовых работников организаций Билибинского района.В регионе сохраняется масочный режим. Оставшиеся ограничения будут действовать до 30 апреля включительно.По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрирован 5231 случай заражения COVID-19, 4261 пациент выздоровел, 43 умерли.

билибинский район

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

здоровье - общество, роман копин, билибинский район, коронавирус covid-19, общество, коронавирус в россии, коронавирусы