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В Челябинской области отменили QR-коды для посещения музеев и театров
В Челябинской области отменили QR-коды для посещения музеев и театров - РИА Новости, 11.03.2022
В Челябинской области отменили QR-коды для посещения музеев и театров
QR-коды при посещении учреждений культуры и спортивных мероприятий отменяются в Челябинской области с 11 марта 2022 года, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:54
2022-03-11T12:54
2022-03-11T12:54
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алексей текслер
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 мар – РИА Новости. QR-коды при посещении учреждений культуры и спортивных мероприятий отменяются в Челябинской области с 11 марта 2022 года, сообщила пресс-служба правительства региона.QR-коды для посещения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих в области вводились с ноября 2021 года."В связи с улучшением эпидситуации в Челябинской области отменяются QR-коды для посещения театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий", - говорится в сообщении.Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Алексей Текслер, уточняется в сообщении.Как сообщалось, с 1 марта в связи с улучшением эпидситуации было отменено использование QR-кодов при посещении торгово-развлекательных центров, магазинов с площадью более 400 квадратных метров, а также в сфере обслуживания, при посещении баз отдыха, салонов красоты, парикмахерских, саун, фитнес-центров.По данным минздрава региона, в области подтверждено 305 649 случаев заболевания COVID-19 (+ 1343 новых подтверждения ко вчерашнему дню, школьников - 91).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей текслер, челябинская область, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирусы, новости культуры, культура, туризм, туристы, новости - туризм
В Челябинской области отменили QR-коды для посещения музеев и театров
В Челябинской области отменили QR-коды для посещения музеев, театров и концертов
ЧЕЛЯБИНСК, 11 мар – РИА Новости.
QR-коды при посещении учреждений культуры и спортивных мероприятий отменяются в Челябинской области с 11 марта 2022 года, сообщила
пресс-служба правительства региона.
QR-коды для посещения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих в области вводились с ноября 2021 года.
"В связи с улучшением эпидситуации в Челябинской области
отменяются QR-коды для посещения театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий", - говорится в сообщении.
Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Алексей Текслер
, уточняется в сообщении.
Как сообщалось, с 1 марта в связи с улучшением эпидситуации было отменено использование QR-кодов при посещении торгово-развлекательных центров, магазинов с площадью более 400 квадратных метров, а также в сфере обслуживания, при посещении баз отдыха, салонов красоты, парикмахерских, саун, фитнес-центров.
По данным минздрава региона, в области подтверждено 305 649 случаев заболевания COVID-19 (+ 1343 новых подтверждения ко вчерашнему дню, школьников - 91).