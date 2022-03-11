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В Челябинской области отменили QR-коды для посещения музеев и театров

В Челябинской области отменили QR-коды для посещения музеев и театров - РИА Новости, 11.03.2022

В Челябинской области отменили QR-коды для посещения музеев и театров

QR-коды при посещении учреждений культуры и спортивных мероприятий отменяются в Челябинской области с 11 марта 2022 года, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T12:54

2022-03-11T12:54

2022-03-11T12:54

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алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 мар – РИА Новости. QR-коды при посещении учреждений культуры и спортивных мероприятий отменяются в Челябинской области с 11 марта 2022 года, сообщила пресс-служба правительства региона.QR-коды для посещения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих в области вводились с ноября 2021 года."В связи с улучшением эпидситуации в Челябинской области отменяются QR-коды для посещения театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий", - говорится в сообщении.Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Алексей Текслер, уточняется в сообщении.Как сообщалось, с 1 марта в связи с улучшением эпидситуации было отменено использование QR-кодов при посещении торгово-развлекательных центров, магазинов с площадью более 400 квадратных метров, а также в сфере обслуживания, при посещении баз отдыха, салонов красоты, парикмахерских, саун, фитнес-центров.По данным минздрава региона, в области подтверждено 305 649 случаев заболевания COVID-19 (+ 1343 новых подтверждения ко вчерашнему дню, школьников - 91).

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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