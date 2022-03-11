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ВС России захватывают множество ПЗРК при выполнении спецоперации на Украине
ВС России захватывают множество ПЗРК при выполнении спецоперации на Украине - РИА Новости, 11.03.2022
ВС России захватывают множество ПЗРК при выполнении спецоперации на Украине
Российские военные в ходе спецоперации на Украине захватывают большое количество переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) различных типов, сообщил на... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T21:04
2022-03-11T21:04
2022-03-11T21:04
обострение ситуации в днр и лнр
херсонская область
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские военные в ходе спецоперации на Украине захватывают большое количество переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) различных типов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В ходе успешных наступательных действий против украинских националистов российские военнослужащие захватывают большое число переносных зенитных ракетных комплексов различных типов", - сказал Конашенков.По его словам, вчера в Херсонской области были изъяты очередные ПЗРК "Игла", брошенные украинскими националистами, спешно отступавшими с занимаемых позиций, в ящиках вместе с другим вооружением и боеприпасами."В настоящее время организована проверка серийных номеров ПЗРК для установления страны-поставщика данного оружия из Восточной Европы", - рассказал Конашенков.
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777761841.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , украина, вооруженные силы украины, в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
ВС России захватывают множество ПЗРК при выполнении спецоперации на Украине
Минобороны: ВС России захватывают множество ПЗРК при выполнении спецоперации на Украине