https://ria.ru/20220311/pzrk-1777762811.html

ВС России захватывают множество ПЗРК при выполнении спецоперации на Украине

ВС России захватывают множество ПЗРК при выполнении спецоперации на Украине - РИА Новости, 11.03.2022

ВС России захватывают множество ПЗРК при выполнении спецоперации на Украине

Российские военные в ходе спецоперации на Украине захватывают большое количество переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) различных типов, сообщил на... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T21:04

2022-03-11T21:04

2022-03-11T21:04

обострение ситуации в днр и лнр

херсонская область

украина

вооруженные силы украины

в мире

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773689568_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_b404cdff3e54883d6a0929cf323c40bd.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские военные в ходе спецоперации на Украине захватывают большое количество переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) различных типов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В ходе успешных наступательных действий против украинских националистов российские военнослужащие захватывают большое число переносных зенитных ракетных комплексов различных типов", - сказал Конашенков.По его словам, вчера в Херсонской области были изъяты очередные ПЗРК "Игла", брошенные украинскими националистами, спешно отступавшими с занимаемых позиций, в ящиках вместе с другим вооружением и боеприпасами."В настоящее время организована проверка серийных номеров ПЗРК для установления страны-поставщика данного оружия из Восточной Европы", - рассказал Конашенков.

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777761841.html

херсонская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

херсонская область , украина, вооруженные силы украины, в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф