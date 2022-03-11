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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/pzrk-1777762811.html
ВС России захватывают множество ПЗРК при выполнении спецоперации на Украине
ВС России захватывают множество ПЗРК при выполнении спецоперации на Украине - РИА Новости, 11.03.2022
ВС России захватывают множество ПЗРК при выполнении спецоперации на Украине
Российские военные в ходе спецоперации на Украине захватывают большое количество переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) различных типов, сообщил на... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T21:04
2022-03-11T21:04
обострение ситуации в днр и лнр
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
в мире
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские военные в ходе спецоперации на Украине захватывают большое количество переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) различных типов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В ходе успешных наступательных действий против украинских националистов российские военнослужащие захватывают большое число переносных зенитных ракетных комплексов различных типов", - сказал Конашенков.По его словам, вчера в Херсонской области были изъяты очередные ПЗРК "Игла", брошенные украинскими националистами, спешно отступавшими с занимаемых позиций, в ящиках вместе с другим вооружением и боеприпасами."В настоящее время организована проверка серийных номеров ПЗРК для установления страны-поставщика данного оружия из Восточной Европы", - рассказал Конашенков.
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херсонская область , украина, вооруженные силы украины, в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
21:04 11.03.2022
 
ВС России захватывают множество ПЗРК при выполнении спецоперации на Украине

Минобороны: ВС России захватывают множество ПЗРК при выполнении спецоперации на Украине

© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault ForcesУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault Forces
Украинские военные
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские военные в ходе спецоперации на Украине захватывают большое количество переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) различных типов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В ходе успешных наступательных действий против украинских националистов российские военнослужащие захватывают большое число переносных зенитных ракетных комплексов различных типов", - сказал Конашенков.
По его словам, вчера в Херсонской области были изъяты очередные ПЗРК "Игла", брошенные украинскими националистами, спешно отступавшими с занимаемых позиций, в ящиках вместе с другим вооружением и боеприпасами.
"В настоящее время организована проверка серийных номеров ПЗРК для установления страны-поставщика данного оружия из Восточной Европы", - рассказал Конашенков.
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 20:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВС России уничтожили более 3300 военных объектов Украины
 
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