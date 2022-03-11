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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/putin-1777707292.html
Путин разъяснил Ниинисте причины спецоперации по защите Донбасса
Путин разъяснил Ниинисте причины спецоперации по защите Донбасса - РИА Новости, 11.03.2022
Путин разъяснил Ниинисте причины спецоперации по защите Донбасса
Президент России Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте разъяснил причины, цели и задачи спецоперации по защите Донбасса, а также... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T17:08
2022-03-11T17:24
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
владимир путин
саули ниинисте
в мире
финляндия
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте разъяснил причины, цели и задачи спецоперации по защите Донбасса, а также проинформировал о ходе переговоров с украинской стороной, сообщает пресс-служба Кремля.Подчеркивается, что стороны условились оставаться в контакте по украинской проблематике и российско-финляндской повестке дня.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
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донбасс, владимир путин, саули ниинисте, в мире, финляндия
17:08 11.03.2022 (обновлено: 17:24 11.03.2022)
 
Путин разъяснил Ниинисте причины спецоперации по защите Донбасса

Путин разъяснил президенту Финляндии Ниинисте причины спецоперации по защите Донбасса

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё
Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте разъяснил причины, цели и задачи спецоперации по защите Донбасса, а также проинформировал о ходе переговоров с украинской стороной, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президенты уделили особое внимание гуманитарным вопросам, принимаемым мерам по обеспечению безопасности гражданского населения и организации гуманитарных коридоров для эвакуации из зоны боестолкновений мирных жителей", — сказали там.

Подчеркивается, что стороны условились оставаться в контакте по украинской проблематике и российско-финляндской повестке дня.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонбассВладимир ПутинСаули НиинистеВ миреФинляндия
 
 
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