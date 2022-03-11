17:08 11.03.2022 (обновлено: 17:24 11.03.2022)
Путин разъяснил Ниинисте причины спецоперации по защите Донбасса
Путин разъяснил президенту Финляндии Ниинисте причины спецоперации по защите Донбасса
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё
Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте разъяснил причины, цели и задачи спецоперации по защите Донбасса, а также проинформировал о ходе переговоров с украинской стороной, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президенты уделили особое внимание гуманитарным вопросам, принимаемым мерам по обеспечению безопасности гражданского населения и организации гуманитарных коридоров для эвакуации из зоны боестолкновений мирных жителей", — сказали там.
Подчеркивается, что стороны условились оставаться в контакте по украинской проблематике и российско-финляндской повестке дня.
После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.