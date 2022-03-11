https://ria.ru/20220311/putin-1777707292.html

Путин разъяснил Ниинисте причины спецоперации по защите Донбасса

Путин разъяснил Ниинисте причины спецоперации по защите Донбасса - РИА Новости, 11.03.2022

Путин разъяснил Ниинисте причины спецоперации по защите Донбасса

Президент России Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте разъяснил причины, цели и задачи спецоперации по защите Донбасса, а также... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T17:08

2022-03-11T17:08

2022-03-11T17:24

обострение ситуации в днр и лнр

донбасс

владимир путин

саули ниинисте

в мире

финляндия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/139470/64/1394706442_0:0:3120:1755_1920x0_80_0_0_51f90735b924faf91525171d47f91abb.jpg

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте разъяснил причины, цели и задачи спецоперации по защите Донбасса, а также проинформировал о ходе переговоров с украинской стороной, сообщает пресс-служба Кремля.Подчеркивается, что стороны условились оставаться в контакте по украинской проблематике и российско-финляндской повестке дня.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.

донбасс

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донбасс, владимир путин, саули ниинисте, в мире, финляндия