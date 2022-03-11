https://ria.ru/20220311/putin-1777671041.html

Путину доверяют более 77 процентов россиян, показал опрос

Путину доверяют более 77 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 11.03.2022

Путину доверяют более 77 процентов россиян, показал опрос

Владимиру Путину доверяют 77,4% россиян, его работу на посту президента РФ одобряют 74,6%, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T14:51

2022-03-11T14:51

2022-03-11T14:51

вциом

владимир путин

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Владимиру Путину доверяют 77,4% россиян, его работу на посту президента РФ одобряют 74,6%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Показатель одобрения деятельности президента в период с 28 февраля по 6 марта составил 74,6%, рейтинг доверия Путину за этот же период составил 77,4%, следует из результатов исследования.Согласно данным опроса, недоверие к президенту выразили 18,7% опрошенных, в 16,4% не одобряют его работу на президентском посту.Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 28 февраля по 6 марта. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет, ежедневно опрашивается 1600 респондентов. Приведено среднее значение за семь дней опроса.Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20200922/opros-1577596095.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вциом, владимир путин