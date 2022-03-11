https://ria.ru/20220311/putin-1777671041.html
Путину доверяют более 77 процентов россиян, показал опрос
Путину доверяют более 77 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 11.03.2022
Путину доверяют более 77 процентов россиян, показал опрос
Владимиру Путину доверяют 77,4% россиян, его работу на посту президента РФ одобряют 74,6%, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:51
2022-03-11T14:51
2022-03-11T14:51
вциом
владимир путин
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Владимиру Путину доверяют 77,4% россиян, его работу на посту президента РФ одобряют 74,6%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Показатель одобрения деятельности президента в период с 28 февраля по 6 марта составил 74,6%, рейтинг доверия Путину за этот же период составил 77,4%, следует из результатов исследования.Согласно данным опроса, недоверие к президенту выразили 18,7% опрошенных, в 16,4% не одобряют его работу на президентском посту.Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 28 февраля по 6 марта. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет, ежедневно опрашивается 1600 респондентов. Приведено среднее значение за семь дней опроса.Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
https://ria.ru/20200922/opros-1577596095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вциом, владимир путин
Путину доверяют более 77 процентов россиян, показал опрос
Опрос ВЦИОМ: 74,6% россиян одобряют работу Путина на посту президента, 77,4% доверяют ему