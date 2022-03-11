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Путину доверяют более 77 процентов россиян, показал опрос
Путину доверяют более 77 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 11.03.2022
Путину доверяют более 77 процентов россиян, показал опрос
Владимиру Путину доверяют 77,4% россиян, его работу на посту президента РФ одобряют 74,6%, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:51
2022-03-11T14:51
вциом
владимир путин
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Владимиру Путину доверяют 77,4% россиян, его работу на посту президента РФ одобряют 74,6%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Показатель одобрения деятельности президента в период с 28 февраля по 6 марта составил 74,6%, рейтинг доверия Путину за этот же период составил 77,4%, следует из результатов исследования.Согласно данным опроса, недоверие к президенту выразили 18,7% опрошенных, в 16,4% не одобряют его работу на президентском посту.Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 28 февраля по 6 марта. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет, ежедневно опрашивается 1600 респондентов. Приведено среднее значение за семь дней опроса.Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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353
60
вциом, владимир путин
14:51 11.03.2022
 
Путину доверяют более 77 процентов россиян, показал опрос

Опрос ВЦИОМ: 74,6% россиян одобряют работу Путина на посту президента, 77,4% доверяют ему

© РИА Новости / Андрей Горшков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Андрей Горшков
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Владимиру Путину доверяют 77,4% россиян, его работу на посту президента РФ одобряют 74,6%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Показатель одобрения деятельности президента в период с 28 февраля по 6 марта составил 74,6%, рейтинг доверия Путину за этот же период составил 77,4%, следует из результатов исследования.
Согласно данным опроса, недоверие к президенту выразили 18,7% опрошенных, в 16,4% не одобряют его работу на президентском посту.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 28 февраля по 6 марта. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет, ежедневно опрашивается 1600 респондентов. Приведено среднее значение за семь дней опроса.
Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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ВЦИОМВладимир Путин
 
 
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