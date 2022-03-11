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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/putin-1777618193.html
Западные спонсоры не скрывают сбор наемников на Украину, заявил Путин
Западные спонсоры не скрывают сбор наемников на Украину, заявил Путин - РИА Новости, 11.03.2022
Западные спонсоры не скрывают сбор наемников на Украину, заявил Путин
Западные спонсоры не скрывают факта сбора со всего мира наемников на Украину, пренебрегая при этом нормами международного права, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:26
2022-03-11T11:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Западные спонсоры не скрывают факта сбора со всего мира наемников на Украину, пренебрегая при этом нормами международного права, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается сбора со всего мира наемников и направления их на Украину, – мы видим, они не скрывают, западные спонсоры Украины, украинского режима, не скрывают этого, они это делают в открытую, пренебрегая всякими нормами международного права", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220310/naemnik-1777553217.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220306/naemniki-1776952039.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
11:26 11.03.2022 (обновлено: 11:33 11.03.2022)
 
Западные спонсоры не скрывают сбор наемников на Украину, заявил Путин

Президент Путин заявил о пренебрежении Западом правом при сборе наемников на Украину

© REUTERS / Kai PfaffenbachИностранные наемники во Львове, Украина
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Иностранные наемники во Львове, Украина
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Западные спонсоры не скрывают факта сбора со всего мира наемников на Украину, пренебрегая при этом нормами международного права, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается сбора со всего мира наемников и направления их на Украину, – мы видим, они не скрывают, западные спонсоры Украины, украинского режима, не скрывают этого, они это делают в открытую, пренебрегая всякими нормами международного права", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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