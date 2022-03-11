https://ria.ru/20220311/putin-1777604476.html
Путину доверяют 75 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Путину доверяют 75 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 11.03.2022
Путину доверяют 75 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Больше половины россиян (76%) положительно оценивают работу президента Владимира Путина, почти столько же (75%) доверяют ему, следует из результатов опроса... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T10:23
2022-03-11T10:23
2022-03-11T10:26
россия
фонд "общественное мнение"
политика
владимир путин
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Больше половины россиян (76%) положительно оценивают работу президента Владимира Путина, почти столько же (75%) доверяют ему, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).На вопрос, президент на своем посту работает скорее хорошо или скорее плохо, 76% опрошенных ответили, что хорошо, 13% - считают, что плохо, 11% - затруднились с ответом.Кроме этого, 75% респондентов признались, что доверяют президенту, 16% — не доверяют, 9% — затруднились с ответом.Опрос проводился среди россиян старше 18 лет 4-6 марта 2022 года методом интервью по месту жительства респондента. В нем приняли участие 1500 респондентов, которые проживали в 104 городских и сельских населенных пунктах в 53 субъектах РФ.Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20220310/rossiya-1777539580.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, фонд "общественное мнение", политика, владимир путин
10:23 11.03.2022 (обновлено: 10:26 11.03.2022)
Путину доверяют 75 процентов россиян, показал опрос ФОМ
ФОМ: президенту Путину доверяют 75 процентов россиян