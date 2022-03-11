https://ria.ru/20220311/putin-1777604476.html

Путину доверяют 75 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Путину доверяют 75 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 11.03.2022

Путину доверяют 75 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Больше половины россиян (76%) положительно оценивают работу президента Владимира Путина, почти столько же (75%) доверяют ему, следует из результатов опроса... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T10:23

2022-03-11T10:23

2022-03-11T10:26

россия

фонд "общественное мнение"

политика

владимир путин

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Больше половины россиян (76%) положительно оценивают работу президента Владимира Путина, почти столько же (75%) доверяют ему, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).На вопрос, президент на своем посту работает скорее хорошо или скорее плохо, 76% опрошенных ответили, что хорошо, 13% - считают, что плохо, 11% - затруднились с ответом.Кроме этого, 75% респондентов признались, что доверяют президенту, 16% — не доверяют, 9% — затруднились с ответом.Опрос проводился среди россиян старше 18 лет 4-6 марта 2022 года методом интервью по месту жительства респондента. В нем приняли участие 1500 респондентов, которые проживали в 104 городских и сельских населенных пунктах в 53 субъектах РФ.Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20220310/rossiya-1777539580.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, фонд "общественное мнение", политика, владимир путин