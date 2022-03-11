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Путину доверяют 75 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Путину доверяют 75 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 11.03.2022
Путину доверяют 75 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Больше половины россиян (76%) положительно оценивают работу президента Владимира Путина, почти столько же (75%) доверяют ему, следует из результатов опроса... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T10:23
2022-03-11T10:26
россия
фонд "общественное мнение"
политика
владимир путин
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Больше половины россиян (76%) положительно оценивают работу президента Владимира Путина, почти столько же (75%) доверяют ему, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).На вопрос, президент на своем посту работает скорее хорошо или скорее плохо, 76% опрошенных ответили, что хорошо, 13% - считают, что плохо, 11% - затруднились с ответом.Кроме этого, 75% респондентов признались, что доверяют президенту, 16% — не доверяют, 9% — затруднились с ответом.Опрос проводился среди россиян старше 18 лет 4-6 марта 2022 года методом интервью по месту жительства респондента. В нем приняли участие 1500 респондентов, которые проживали в 104 городских и сельских населенных пунктах в 53 субъектах РФ.Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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россия, фонд "общественное мнение", политика, владимир путин
10:23 11.03.2022 (обновлено: 10:26 11.03.2022)
 
Путину доверяют 75 процентов россиян, показал опрос ФОМ

ФОМ: президенту Путину доверяют 75 процентов россиян

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Больше половины россиян (76%) положительно оценивают работу президента Владимира Путина, почти столько же (75%) доверяют ему, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
На вопрос, президент на своем посту работает скорее хорошо или скорее плохо, 76% опрошенных ответили, что хорошо, 13% - считают, что плохо, 11% - затруднились с ответом.
Кроме этого, 75% респондентов признались, что доверяют президенту, 16% — не доверяют, 9% — затруднились с ответом.
Опрос проводился среди россиян старше 18 лет 4-6 марта 2022 года методом интервью по месту жительства респондента. В нем приняли участие 1500 респондентов, которые проживали в 104 городских и сельских населенных пунктах в 53 субъектах РФ.
Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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