https://ria.ru/20220311/puteshestviya-1777718556.html

"Аэрофлот" рассказал о правилах возврата денег за отмененные за рубеж рейсы

"Аэрофлот" рассказал о правилах возврата денег за отмененные за рубеж рейсы - РИА Новости, 11.03.2022

"Аэрофлот" рассказал о правилах возврата денег за отмененные за рубеж рейсы

Компания "Аэрофлот" рассказала, как будет возвращать деньги за отмененные международные рейсы и переоформлять авиабилеты, сообщается на сайте перевозчика. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T19:19

2022-03-11T19:19

2022-03-11T19:21

туризм

туризм

москва

"аврора"

аэрофлот

санкции в отношении россии

авиабилеты

пассажиры

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Компания "Аэрофлот" рассказала, как будет возвращать деньги за отмененные международные рейсы и переоформлять авиабилеты, сообщается на сайте перевозчика.Приоритет у пассажиров, чей вылет был запланирован на период с 8 марта по 30 апреля.Уточняется, что специалисты также рассматривают обращения клиентов авиакомпаний "Россия" и "Аврора" с рейсами в диапазоне SU 5400–5799 и SU 5950–6999. Необходимо позвонить в контакт-центр "Аэрофлота" либо посетить один из офисов продаж.Пассажиров отмененных рейсов, имеющих билеты с датой отправления после 30 апреля, просят пока воздержаться от обращений к перевозчику. Это объясняется высокой загрузкой отделов и продолжающейся работой по возвращению россиян на родину.Получить возмещение, перенести дату вылета или изменить направление будет возможно до конца текущего года, отмечается в сообщении.На данный момент "Аэрофлот" снял все международные рейсы за исключением полетов между Москвой и Минском. Соответственно, "Россия" и "Аврора" также прекратили возить пассажиров за границу.

https://ria.ru/20220311/puteshestviya-1777505365.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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