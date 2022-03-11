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Туризм
https://ria.ru/20220311/puteshestviya-1777718556.html
"Аэрофлот" рассказал о правилах возврата денег за отмененные за рубеж рейсы
"Аэрофлот" рассказал о правилах возврата денег за отмененные за рубеж рейсы - РИА Новости, 11.03.2022
"Аэрофлот" рассказал о правилах возврата денег за отмененные за рубеж рейсы
Компания "Аэрофлот" рассказала, как будет возвращать деньги за отмененные международные рейсы и переоформлять авиабилеты, сообщается на сайте перевозчика. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T19:19
2022-03-11T19:21
туризм
туризм
москва
"аврора"
аэрофлот
санкции в отношении россии
авиабилеты
пассажиры
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Компания "Аэрофлот" рассказала, как будет возвращать деньги за отмененные международные рейсы и переоформлять авиабилеты, сообщается на сайте перевозчика.Приоритет у пассажиров, чей вылет был запланирован на период с 8 марта по 30 апреля.Уточняется, что специалисты также рассматривают обращения клиентов авиакомпаний "Россия" и "Аврора" с рейсами в диапазоне SU 5400–5799 и SU 5950–6999. Необходимо позвонить в контакт-центр "Аэрофлота" либо посетить один из офисов продаж.Пассажиров отмененных рейсов, имеющих билеты с датой отправления после 30 апреля, просят пока воздержаться от обращений к перевозчику. Это объясняется высокой загрузкой отделов и продолжающейся работой по возвращению россиян на родину.Получить возмещение, перенести дату вылета или изменить направление будет возможно до конца текущего года, отмечается в сообщении.На данный момент "Аэрофлот" снял все международные рейсы за исключением полетов между Москвой и Минском. Соответственно, "Россия" и "Аврора" также прекратили возить пассажиров за границу.
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туризм, москва, "аврора", аэрофлот, санкции в отношении россии, авиабилеты, пассажиры, россия (авиакомпания), аврора (авиакомпания), новости - туризм
19:19 11.03.2022 (обновлено: 19:21 11.03.2022)
 
"Аэрофлот" рассказал о правилах возврата денег за отмененные за рубеж рейсы

"Аэрофлот" назвал категорию пассажиров, которым деньги за билеты вернут в первую очередь

© РИА Новости / Максим БлиновСамолеты "Аэрофлота" на летном поле московского аэропорта "Шереметьево".
Самолеты Аэрофлота на летном поле московского аэропорта Шереметьево. - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Компания "Аэрофлот" рассказала, как будет возвращать деньги за отмененные международные рейсы и переоформлять авиабилеты, сообщается на сайте перевозчика.
Приоритет у пассажиров, чей вылет был запланирован на период с 8 марта по 30 апреля.
Уточняется, что специалисты также рассматривают обращения клиентов авиакомпаний "Россия" и "Аврора" с рейсами в диапазоне SU 5400–5799 и SU 5950–6999. Необходимо позвонить в контакт-центр "Аэрофлота" либо посетить один из офисов продаж.
Пассажиров отмененных рейсов, имеющих билеты с датой отправления после 30 апреля, просят пока воздержаться от обращений к перевозчику. Это объясняется высокой загрузкой отделов и продолжающейся работой по возвращению россиян на родину.
Получить возмещение, перенести дату вылета или изменить направление будет возможно до конца текущего года, отмечается в сообщении.
На данный момент "Аэрофлот" снял все международные рейсы за исключением полетов между Москвой и Минском. Соответственно, "Россия" и "Аврора" также прекратили возить пассажиров за границу.
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