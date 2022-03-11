https://ria.ru/20220311/puteshestviya-1777495413.html

Эксперты узнали, как изменилась география поездок после ухода Booking

Эксперты узнали, как изменилась география поездок после ухода Booking - РИА Новости, 11.03.2022

Эксперты узнали, как изменилась география поездок после ухода Booking

Эксперты рассказали, как изменилась география путешествий после новости о приостановке работы на российском рынке Booking и Airbnb, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T14:13

2022-03-11T14:13

2022-03-11T14:13

туризм

новости - туризм

республика крым

анапа

россия

краснодарский край

москва

санкт-петербург

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Эксперты рассказали, как изменилась география путешествий после новости о приостановке работы на российском рынке Booking и Airbnb, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.По данным аналитиков, количество бронирований жилья в регионах России увеличилось в 4,5 раза. Исключение — республика Крым."Сейчас пятерка самых популярных городов, где больше всего вырос спрос после ухода агрегаторов, сместился в сторону Краснодарского края и двух столиц страны", — уточняют в пресс-службе.На первое место в рейтинге вышел Санкт-Петербург: на северную столицу приходится 40 процентов всех бронирований. Второе занял Адлер, третье — Москва. Также в список вошли Сочи и Анапа.

https://ria.ru/20220310/bronirovaniya-1777443828.html

республика крым

анапа

россия

краснодарский край

москва

санкт-петербург

сочи

адлер

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, республика крым, анапа, россия, краснодарский край, москва, санкт-петербург, сочи, адлер, туризм, туристы, отдых