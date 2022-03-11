https://ria.ru/20220311/puteshestviya-1777495413.html
Эксперты узнали, как изменилась география поездок после ухода Booking
Эксперты узнали, как изменилась география поездок после ухода Booking - РИА Новости, 11.03.2022
Эксперты узнали, как изменилась география поездок после ухода Booking
Эксперты рассказали, как изменилась география путешествий после новости о приостановке работы на российском рынке Booking и Airbnb, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:13
2022-03-11T14:13
2022-03-11T14:13
туризм
новости - туризм
республика крым
анапа
россия
краснодарский край
москва
санкт-петербург
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Эксперты рассказали, как изменилась география путешествий после новости о приостановке работы на российском рынке Booking и Airbnb, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.По данным аналитиков, количество бронирований жилья в регионах России увеличилось в 4,5 раза. Исключение — республика Крым."Сейчас пятерка самых популярных городов, где больше всего вырос спрос после ухода агрегаторов, сместился в сторону Краснодарского края и двух столиц страны", — уточняют в пресс-службе.На первое место в рейтинге вышел Санкт-Петербург: на северную столицу приходится 40 процентов всех бронирований. Второе занял Адлер, третье — Москва. Также в список вошли Сочи и Анапа.
https://ria.ru/20220310/bronirovaniya-1777443828.html
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РИА Новости
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новости - туризм, республика крым, анапа, россия, краснодарский край, москва, санкт-петербург, сочи, адлер, туризм, туристы, отдых
Эксперты узнали, как изменилась география поездок после ухода Booking
Эксперты рассказали, какие города стали пользоваться популярностью после ухода Booking.com
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Эксперты рассказали, как изменилась география путешествий после новости о приостановке работы на российском рынке Booking и Airbnb, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.
По данным аналитиков, количество бронирований жилья в регионах России увеличилось в 4,5 раза. Исключение — республика Крым.
"Сейчас пятерка самых популярных городов, где больше всего вырос спрос после ухода агрегаторов, сместился в сторону Краснодарского края и двух столиц страны", — уточняют в пресс-службе.
На первое место в рейтинге вышел Санкт-Петербург: на северную столицу приходится 40 процентов всех бронирований. Второе занял Адлер, третье — Москва. Также в список вошли Сочи и Анапа.