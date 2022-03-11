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Врач порекомендовал отложить косметические процедуры после COVID-19
Врач порекомендовал отложить косметические процедуры после COVID-19 - РИА Новости, 11.03.2022
Врач порекомендовал отложить косметические процедуры после COVID-19
Ботокс, лазерная косметология, татуаж, массаж, солярий — все эти процедуры воздействуют на микроциркуляцию крови, поэтому после коронавируса желательно... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T05:25
2022-03-11T05:25
2022-03-11T05:25
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Ботокс, лазерная косметология, татуаж, массаж, солярий — все эти процедуры воздействуют на микроциркуляцию крови, поэтому после коронавируса желательно подождать месяц и сдать анализы перед тем, как записываться к бьюти-специалистам, рассказал РИА Новости руководитель направления "Превентивная медицина" НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук Сергей Чудаков.Он уточнил, что в случаях с ботоксом и лазерными процедурами на лице есть риск тромбоза головного мозга. "Кстати, проблемы с сосудами бывают и без ковида, поэтому нормальные косметологи всегда назначают анализы, прежде чем проводить вмешательство", — добавил врач.В случае воздействия на ноги — массаж, солярий — можно также сделать УЗИ сосудов, подчеркнул эксперт."Если ковид проходил не в бессимптомной форме, желательно после нормализации тестов ПЦР и общего состояния сделать паузу на месяц и дождаться полного выздоровления организма. Но это в том случае, если нет осложнений, постковидного синдрома. Такие симптомы, как повышенная усталость, нарушение памяти и внимания, также могут быть связаны с проблемами с микроциркуляцией крови после ковида", — заключил Чудаков.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия, москва, сергей чудаков
Врач порекомендовал отложить косметические процедуры после COVID-19
Врач Чудаков: косметические процедуры после COVID-19 стоит отложить на месяц
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Ботокс, лазерная косметология, татуаж, массаж, солярий — все эти процедуры воздействуют на микроциркуляцию крови, поэтому после коронавируса желательно подождать месяц и сдать анализы перед тем, как записываться к бьюти-специалистам, рассказал РИА Новости руководитель направления "Превентивная медицина" НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук Сергей Чудаков.
"Необходимо проконтролировать состояние свертываемости крови — сделать развернутый анализ на гемостаз, а также проверить тромбообразование — D-димер. Если они выше нормы, процедуры проводить нельзя", — рассказал Чудаков.
Он уточнил, что в случаях с ботоксом и лазерными процедурами на лице есть риск тромбоза головного мозга. "Кстати, проблемы с сосудами бывают и без ковида
, поэтому нормальные косметологи всегда назначают анализы, прежде чем проводить вмешательство", — добавил врач.
В случае воздействия на ноги — массаж, солярий — можно также сделать УЗИ сосудов, подчеркнул эксперт.
"Если ковид проходил не в бессимптомной форме, желательно после нормализации тестов ПЦР и общего состояния сделать паузу на месяц и дождаться полного выздоровления организма. Но это в том случае, если нет осложнений, постковидного синдрома. Такие симптомы, как повышенная усталость, нарушение памяти и внимания, также могут быть связаны с проблемами с микроциркуляцией крови после ковида", — заключил Чудаков.