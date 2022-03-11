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Врач порекомендовал отложить косметические процедуры после COVID-19

Врач порекомендовал отложить косметические процедуры после COVID-19 - РИА Новости, 11.03.2022

Врач порекомендовал отложить косметические процедуры после COVID-19

Ботокс, лазерная косметология, татуаж, массаж, солярий — все эти процедуры воздействуют на микроциркуляцию крови, поэтому после коронавируса желательно... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T05:25

2022-03-11T05:25

2022-03-11T05:25

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сергей чудаков

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Ботокс, лазерная косметология, татуаж, массаж, солярий — все эти процедуры воздействуют на микроциркуляцию крови, поэтому после коронавируса желательно подождать месяц и сдать анализы перед тем, как записываться к бьюти-специалистам, рассказал РИА Новости руководитель направления "Превентивная медицина" НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук Сергей Чудаков.Он уточнил, что в случаях с ботоксом и лазерными процедурами на лице есть риск тромбоза головного мозга. "Кстати, проблемы с сосудами бывают и без ковида, поэтому нормальные косметологи всегда назначают анализы, прежде чем проводить вмешательство", — добавил врач.В случае воздействия на ноги — массаж, солярий — можно также сделать УЗИ сосудов, подчеркнул эксперт."Если ковид проходил не в бессимптомной форме, желательно после нормализации тестов ПЦР и общего состояния сделать паузу на месяц и дождаться полного выздоровления организма. Но это в том случае, если нет осложнений, постковидного синдрома. Такие симптомы, как повышенная усталость, нарушение памяти и внимания, также могут быть связаны с проблемами с микроциркуляцией крови после ковида", — заключил Чудаков.

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Никита Стома

общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия, москва, сергей чудаков