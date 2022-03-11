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В Москве в пятницу ожидаются девятибалльные пробки
В Москве в пятницу ожидаются девятибалльные пробки - РИА Новости, 11.03.2022
В Москве в пятницу ожидаются девятибалльные пробки
Вечером в пятницу в Москве ожидаются пробки до девяти баллов, сообщает официальный Telegram-канал столичного дептранса. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T07:44
2022-03-11T07:44
2022-03-11T07:44
садовое кольцо (москва)
москва
общество
россия
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Вечером в пятницу в Москве ожидаются пробки до девяти баллов, сообщает официальный Telegram-канал столичного дептранса.
садовое кольцо (москва)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
садовое кольцо (москва), москва, общество, россия
В Москве в пятницу ожидаются девятибалльные пробки
Дептранс: вечером в пятницу в Москве ожидаются пробки в девять баллов