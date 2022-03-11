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В Москве в пятницу ожидаются девятибалльные пробки
В Москве в пятницу ожидаются девятибалльные пробки - РИА Новости, 11.03.2022
В Москве в пятницу ожидаются девятибалльные пробки
Вечером в пятницу в Москве ожидаются пробки до девяти баллов, сообщает официальный Telegram-канал столичного дептранса. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T07:44
2022-03-11T07:44
садовое кольцо (москва)
москва
общество
россия
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Вечером в пятницу в Москве ожидаются пробки до девяти баллов, сообщает официальный Telegram-канал столичного дептранса.
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садовое кольцо (москва), москва, общество, россия
07:44 11.03.2022
 
В Москве в пятницу ожидаются девятибалльные пробки

Дептранс: вечером в пятницу в Москве ожидаются пробки в девять баллов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМашины в пробке на дороге в Москве
Машины в пробке на дороге в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Машины в пробке на дороге в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Вечером в пятницу в Москве ожидаются пробки до девяти баллов, сообщает официальный Telegram-канал столичного дептранса.

"Сегодня вечером ожидаем до 9 баллов. Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД", — говорится в сообщении.

 
Садовое кольцо (Москва)МоскваОбществоРоссия
 
 
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