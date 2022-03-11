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В Москве в пятницу ожидаются девятибалльные пробки

В Москве в пятницу ожидаются девятибалльные пробки - РИА Новости, 11.03.2022

В Москве в пятницу ожидаются девятибалльные пробки

Вечером в пятницу в Москве ожидаются пробки до девяти баллов, сообщает официальный Telegram-канал столичного дептранса. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T07:44

2022-03-11T07:44

2022-03-11T07:44

садовое кольцо (москва)

москва

общество

россия

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Вечером в пятницу в Москве ожидаются пробки до девяти баллов, сообщает официальный Telegram-канал столичного дептранса.

садовое кольцо (москва)

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

садовое кольцо (москва), москва, общество, россия