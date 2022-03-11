https://ria.ru/20220311/predpriyatiya-1777658398.html
Мишустин сообщил о подготовке инициатив по поддержке предприятий
Мишустин сообщил о подготовке инициатив по поддержке предприятий - РИА Новости, 11.03.2022
Мишустин сообщил о подготовке инициатив по поддержке предприятий
Правительство РФ готовит новые инициативы по поддержке системообразующих предприятий в условиях санкций, в частности речь идет о субсидировании процентов по... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:07
2022-03-11T14:07
2022-03-11T14:45
россия
правительство рф
михаил мишустин
санкции в отношении россии
общество
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Правительство РФ готовит новые инициативы по поддержке системообразующих предприятий в условиях санкций, в частности речь идет о субсидировании процентов по кредитам на пополнение оборотных средств системообразующих предприятий, которые благодаря этому инструменту смогут получать кредиты на пополнение оборотных средств под 10% годовых, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Готовим инициативы, направленные и на поддержку системообразующих предприятий: разработаны правила предоставления субсидий по кредитам на пополнение оборотных средств. Благодаря этому механизму они получат займы по льготным ставкам - 10% (годовых – ред.)", - сказал Мишустин, выступая на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.Кроме того, он напомнил, что пострадавшие от западных санкций компании получат право при проведении закупок не публиковать список своих контрагентов, чтобы избавить их от лишних рисков."Также заказчики смогут списывать неустойки, пени и штрафы в отношении тех поставщиков, кто не может надлежащим образом выполнить свои обязательства из-за санкций", - добавил он."Посмотрим, какие меры еще нужны, чтобы поддержать экономику и наших граждан", - заключил премьер.
https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777665734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, правительство рф, михаил мишустин, санкции в отношении россии, общество
14:07 11.03.2022 (обновлено: 14:45 11.03.2022)
Мишустин сообщил о подготовке инициатив по поддержке предприятий
Мишустин: системообразующие предприятия смогут получить кредиты под 10 процентов годовых
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Правительство РФ готовит новые инициативы по поддержке системообразующих предприятий в условиях санкций, в частности речь идет о субсидировании процентов по кредитам на пополнение оборотных средств системообразующих предприятий, которые благодаря этому инструменту смогут получать кредиты на пополнение оборотных средств под 10% годовых, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Готовим инициативы, направленные и на поддержку системообразующих предприятий: разработаны правила предоставления субсидий по кредитам на пополнение оборотных средств. Благодаря этому механизму они получат займы по льготным ставкам - 10% (годовых – ред.)", - сказал Мишустин
, выступая на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
Кроме того, он напомнил, что пострадавшие от западных санкций компании получат право при проведении закупок не публиковать список своих контрагентов, чтобы избавить их от лишних рисков.
"Также заказчики смогут списывать неустойки, пени и штрафы в отношении тех поставщиков, кто не может надлежащим образом выполнить свои обязательства из-за санкций", - добавил он.
"Посмотрим, какие меры еще нужны, чтобы поддержать экономику и наших граждан", - заключил премьер.