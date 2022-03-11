https://ria.ru/20220311/potrebiteli-1777679942.html
В России откроют горячую линию для пострадавших от иностранных компаний
В России откроют горячую линию для пострадавших от иностранных компаний - РИА Новости, 11.03.2022
В России откроют горячую линию для пострадавших от иностранных компаний
Всероссийская горячая линия по защите прав потребителей, пострадавших от действий иностранных компаний, начнет работать с 12 марта, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T15:26
2022-03-11T15:26
2022-03-11T15:29
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Всероссийская горячая линия по защите прав потребителей, пострадавших от действий иностранных компаний, начнет работать с 12 марта, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что с 12 марта 2022 года начинает работу внеплановая всероссийская горячая линия по защите прав потребителей, пострадавших от действий иностранных компаний, которые в одностороннем порядке прекратили взаимодействие с потребителями на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Горячая линия будет работать бесплатно по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555-49-43 в круглосуточном режиме, пояснили в пресс-службе.Операторы единого консультационного центра предоставят информацию о консультационной и судебной помощи потребителям, столкнувшимся с нарушением своих прав, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220310/it-giganty-1777424456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
15:26 11.03.2022 (обновлено: 15:29 11.03.2022)
В России откроют горячую линию для пострадавших от иностранных компаний
Роспотребнадзор откроет горячую линию для пострадавших от иностранных компаний