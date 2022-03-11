https://ria.ru/20220311/potrebiteli-1777679942.html

В России откроют горячую линию для пострадавших от иностранных компаний

В России откроют горячую линию для пострадавших от иностранных компаний - РИА Новости, 11.03.2022

В России откроют горячую линию для пострадавших от иностранных компаний

Всероссийская горячая линия по защите прав потребителей, пострадавших от действий иностранных компаний, начнет работать с 12 марта, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T15:26

2022-03-11T15:26

2022-03-11T15:29

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740410302_2:0:1918:1078_1920x0_80_0_0_0f4ea61ef621716962600eba94b313e4.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Всероссийская горячая линия по защите прав потребителей, пострадавших от действий иностранных компаний, начнет работать с 12 марта, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что с 12 марта 2022 года начинает работу внеплановая всероссийская горячая линия по защите прав потребителей, пострадавших от действий иностранных компаний, которые в одностороннем порядке прекратили взаимодействие с потребителями на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Горячая линия будет работать бесплатно по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555-49-43 в круглосуточном режиме, пояснили в пресс-службе.Операторы единого консультационного центра предоставят информацию о консультационной и судебной помощи потребителям, столкнувшимся с нарушением своих прав, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220310/it-giganty-1777424456.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)