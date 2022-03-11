https://ria.ru/20220311/pomosch-1777656129.html
Еврокомиссия выделила Украине 300 миллионов евро экстренной помощи
Еврокомиссия выделила Украине 300 миллионов евро экстренной помощи - РИА Новости, 11.03.2022
Еврокомиссия выделила Украине 300 миллионов евро экстренной помощи
Еврокомиссия выделила Украине 300 миллионов евро из нового пакета экстренной макрофинансовой помощи, говорится в ее сообщении. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T13:57
2022-03-11T13:57
2022-03-11T14:19
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Еврокомиссия выделила Украине 300 миллионов евро из нового пакета экстренной макрофинансовой помощи, говорится в ее сообщении."Сегодня Европейская комиссия выделила Украине 300 миллионов евро в качестве экстренной макрофинансовой помощи", - сообщает ЕК.Выплата средств была ускорена, отмечается в нем. Ранее сообщалось, что в марте стране должен был поступить первый транш из этой помощи на 600 миллионов евро. ЕК отмечает, что эти 300 евро – первая часть этого транша, вторая часть на ту же сумму, как ожидается, будет выплачена на следующей неделе.Еврокомиссия в конце января предложила новый пакет макрофинансовой помощи Украине общим объёмом 1,2 миллиарда евро, Евросоюз завершил процедуры ее одобрения 21 февраля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, европа, россия, украина, евросоюз, еврокомиссия
13:57 11.03.2022 (обновлено: 14:19 11.03.2022)
Еврокомиссия выделила Украине 300 миллионов евро экстренной помощи
Еврокомиссия выделила Украине 300 миллионов евро экстренной макрофинансовой помощи