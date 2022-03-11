https://ria.ru/20220311/polkovnik-1777763206.html
Кадыров рассказал о помощи чеченских бойцов на Украине полковнику ВС России
Кадыров рассказал о помощи чеченских бойцов на Украине полковнику ВС России - РИА Новости, 11.03.2022
Кадыров рассказал о помощи чеченских бойцов на Украине полковнику ВС России
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, как чеченские бойцы на Украине помогают в эвакуации раненного командира бригады, полковника... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T21:12
2022-03-11T21:12
2022-03-11T21:12
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
рамзан кадыров
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вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 11 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, как чеченские бойцы на Украине помогают в эвакуации раненного командира бригады, полковника армии Юрия Медведева."В ходе боя за очередной населённый пункт наши воины эвакуировали раненного командира бригады, полковника армии Юрия Медведева. Его вынесли из-под огня на безопасное место. Наши бойцы оказали ему первую медицинскую помощь и на своём транспорте оперативно доставили в госпиталь, передали его медикам", - рассказал Кадыров.Он сообщил, что жизни Медведева ничего не угрожает, пожелал поскорее "встать в строй"."Вот такие моменты на поле боя очень сближают. Зачастую помощь и взаимовыручка становятся ключевым фактором, который спасает жизнь бойцу. И неважно, кто из какого подразделения, здесь все едины", - добавил Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/ukraina-1777760466.html
https://ria.ru/20220311/pzrk-1777762811.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, рамзан кадыров, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Кадыров рассказал о помощи чеченских бойцов на Украине полковнику ВС России
Кадыров рассказал о помощи чеченских бойцов на Украине раненному полковнику ВС России