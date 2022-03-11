https://ria.ru/20220311/polety-1777611545.html
Режим ограничения полетов в аэропорту "Симферополь" продлили до 20 марта
Режим ограничения полетов в аэропорту "Симферополь" продлили до 20 марта - РИА Новости, 11.03.2022
Режим ограничения полетов в аэропорту "Симферополь" продлили до 20 марта
Режим временного ограничения полетов в аэропорт "Симферополь" продлен до 20 марта, сообщает пресс-служба авиаузла. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T10:55
2022-03-11T10:55
2022-03-11T11:02
общество
симферополь
симферополь (аэропорт)
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765372845_0:96:3440:2031_1920x0_80_0_0_9061e94c9d24f58a4bf1a976c03d7e6e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Режим временного ограничения полетов в аэропорт "Симферополь" продлен до 20 марта, сообщает пресс-служба авиаузла."Режим временного ограничения полетов в аэропорт "Симферополь" продлен до 20 марта 2022 года 03:45 часов по московскому времени", - говорится в сообщении.В пресс-службе подчеркнули, что подробная информация об альтернативных маршрутах и телефоны горячих линий для пассажиров отмененных авиарейсов размещены на сайте аэропорта.
https://ria.ru/20220311/aeroport-1777612038.html
симферополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765372845_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_721fd51316c56187c7d8ecba6b31c2b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, симферополь, симферополь (аэропорт), новости - туризм
10:55 11.03.2022 (обновлено: 11:02 11.03.2022)
Режим ограничения полетов в аэропорту "Симферополь" продлили до 20 марта
Режим временного ограничения полетов в аэропорту "Симферополь" продлили до 20 марта