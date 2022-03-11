Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220311/polety-1777611545.html
Режим ограничения полетов в аэропорту "Симферополь" продлили до 20 марта
Режим ограничения полетов в аэропорту "Симферополь" продлили до 20 марта - РИА Новости, 11.03.2022
Режим ограничения полетов в аэропорту "Симферополь" продлили до 20 марта
Режим временного ограничения полетов в аэропорт "Симферополь" продлен до 20 марта, сообщает пресс-служба авиаузла. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T10:55
2022-03-11T11:02
общество
симферополь
симферополь (аэропорт)
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765372845_0:96:3440:2031_1920x0_80_0_0_9061e94c9d24f58a4bf1a976c03d7e6e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Режим временного ограничения полетов в аэропорт "Симферополь" продлен до 20 марта, сообщает пресс-служба авиаузла."Режим временного ограничения полетов в аэропорт "Симферополь" продлен до 20 марта 2022 года 03:45 часов по московскому времени", - говорится в сообщении.В пресс-службе подчеркнули, что подробная информация об альтернативных маршрутах и телефоны горячих линий для пассажиров отмененных авиарейсов размещены на сайте аэропорта.
https://ria.ru/20220311/aeroport-1777612038.html
симферополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765372845_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_721fd51316c56187c7d8ecba6b31c2b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, симферополь, симферополь (аэропорт), новости - туризм
10:55 11.03.2022 (обновлено: 11:02 11.03.2022)
 
Режим ограничения полетов в аэропорту "Симферополь" продлили до 20 марта

Режим временного ограничения полетов в аэропорту "Симферополь" продлили до 20 марта

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A321-200 авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Симферополь
Самолет Airbus A321-200 авиакомпании Аэрофлот в Международном аэропорту Симферополь - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Самолет Airbus A321-200 авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Симферополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Режим временного ограничения полетов в аэропорт "Симферополь" продлен до 20 марта, сообщает пресс-служба авиаузла.
"Режим временного ограничения полетов в аэропорт "Симферополь" продлен до 20 марта 2022 года 03:45 часов по московскому времени", - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что подробная информация об альтернативных маршрутах и телефоны горячих линий для пассажиров отмененных авиарейсов размещены на сайте аэропорта.
Сотрудница авиакомпании возле выхода на посадку в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
10:57Туризм
Ограничение полетов в аэропорты на Юге России продлили до 20 марта
 
ТуризмОбществоСимферопольСимферополь (аэропорт)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала