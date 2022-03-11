https://ria.ru/20220311/polety-1777611545.html

Режим ограничения полетов в аэропорту "Симферополь" продлили до 20 марта

Режим ограничения полетов в аэропорту "Симферополь" продлили до 20 марта - РИА Новости, 11.03.2022

Режим ограничения полетов в аэропорту "Симферополь" продлили до 20 марта

Режим временного ограничения полетов в аэропорт "Симферополь" продлен до 20 марта, сообщает пресс-служба авиаузла. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T10:55

2022-03-11T10:55

2022-03-11T11:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Режим временного ограничения полетов в аэропорт "Симферополь" продлен до 20 марта, сообщает пресс-служба авиаузла."Режим временного ограничения полетов в аэропорт "Симферополь" продлен до 20 марта 2022 года 03:45 часов по московскому времени", - говорится в сообщении.В пресс-службе подчеркнули, что подробная информация об альтернативных маршрутах и телефоны горячих линий для пассажиров отмененных авиарейсов размещены на сайте аэропорта.

https://ria.ru/20220311/aeroport-1777612038.html

симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, симферополь, симферополь (аэропорт), новости - туризм