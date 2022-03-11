https://ria.ru/20220311/podzhog-1777652828.html

Полиция: германо-российскую школу могли поджечь из-за ситуации на Украине

Полиция: германо-российскую школу могли поджечь из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 11.03.2022

Полиция: германо-российскую школу могли поджечь из-за ситуации на Украине

Полиция Берлина не исключает связи поджога германо-российской школы с ситуацией на Украине, сообщила газета Berliner Zeitung. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T13:43

2022-03-11T13:43

2022-03-11T13:43

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БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. Полиция Берлина не исключает связи поджога германо-российской школы с ситуацией на Украине, сообщила газета Berliner Zeitung."Мы не исключаем, что преступление связано с украинской войной, но не можем пока подтвердить этого", - приводит издание слова представителя полиции.Неизвестные подожгли ночью вход в спортзал германо-российской школы Ломоносова в Берлине, пострадавших нет, сообщила ранее пресс-служба полиции немецкой столицы.Школа Ломоносова в Берлине открылась в 2006 году как начальная немецко-русская школа для десяти первоклассников с двумя учителями и одним воспитателем. В настоящее время в столице ФРГ работают три школы Ломоносова, там обучаются порядка 580 школьников, работают 100 педагогов, учебное заведение предлагает обучение по программе начальных, средних классов и гимназии.

https://ria.ru/20220310/posolstva-1777559488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, берлин (город), германия, россия