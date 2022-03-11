Полиция: германо-российскую школу могли поджечь из-за ситуации на Украине
Полиция Берлина не исключила связи поджога германо-российской школы с ситуацией на Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. Полиция Берлина не исключает связи поджога германо-российской школы с ситуацией на Украине, сообщила газета Berliner Zeitung.
"Мы не исключаем, что преступление связано с украинской войной, но не можем пока подтвердить этого", - приводит издание слова представителя полиции.
Неизвестные подожгли ночью вход в спортзал германо-российской школы Ломоносова в Берлине, пострадавших нет, сообщила ранее пресс-служба полиции немецкой столицы.
Школа Ломоносова в Берлине открылась в 2006 году как начальная немецко-русская школа для десяти первоклассников с двумя учителями и одним воспитателем. В настоящее время в столице ФРГ работают три школы Ломоносова, там обучаются порядка 580 школьников, работают 100 педагогов, учебное заведение предлагает обучение по программе начальных, средних классов и гимназии.