https://ria.ru/20220311/podderzhka-1777678671.html

Правительство Москвы прорабатывает меры поддержки строительной отрасли

Правительство Москвы прорабатывает меры поддержки строительной отрасли - РИА Новости, 11.03.2022

Правительство Москвы прорабатывает меры поддержки строительной отрасли

Правительство Москвы прорабатывает меры поддержки строительной отрасли, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T15:19

2022-03-11T15:19

2022-03-11T15:19

андрей бочкарев

москва

экономика

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 11 мар - РИА Недвижимость. Правительство Москвы прорабатывает меры поддержки строительной отрасли, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.По его словам, правительство Москвы также активно прорабатывает возможные меры поддержки конкретно строительной отрасли. Ряд мероприятий планируется направить на улучшение делового климата и сокращение административных барьеров, поддержку системообразующих организаций, малых и средних предприятий, а также строительной отрасли в целом.

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москва

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей бочкарев, москва, экономика, стройкомплекс москвы