Правительство Москвы прорабатывает меры поддержки строительной отрасли
© Стройкомплекс МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 11 мар - РИА Недвижимость. Правительство Москвы прорабатывает меры поддержки строительной отрасли, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
"Мэр столицы уже озвучил ряд мер по поддержке населения и бизнеса в текущих условиях. В их числе – реализация программ импортозамещения в ключевых сферах экономики, сохранение существующих рабочих мест, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий, поставляющих товары и услуги, социальная поддержка жителей", – перечислил заммэра.
По его словам, правительство Москвы также активно прорабатывает возможные меры поддержки конкретно строительной отрасли. Ряд мероприятий планируется направить на улучшение делового климата и сокращение административных барьеров, поддержку системообразующих организаций, малых и средних предприятий, а также строительной отрасли в целом.
"Эти меры призваны обеспечить выполнение госконтрактов в строительстве и сохранение объемов ввода жилья в рамках нацпроекта, предотвратить рост цен на строительные материалы и возникновение объектов незавершенного строительства, поддержать рынок труда", – подчеркнул Бочкарёв.