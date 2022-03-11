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Правительство Москвы прорабатывает меры поддержки строительной отрасли
Правительство Москвы прорабатывает меры поддержки строительной отрасли - РИА Новости, 11.03.2022
Правительство Москвы прорабатывает меры поддержки строительной отрасли
Правительство Москвы прорабатывает меры поддержки строительной отрасли, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T15:19
2022-03-11T15:19
андрей бочкарев
москва
экономика
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 11 мар - РИА Недвижимость. Правительство Москвы прорабатывает меры поддержки строительной отрасли, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.По его словам, правительство Москвы также активно прорабатывает возможные меры поддержки конкретно строительной отрасли. Ряд мероприятий планируется направить на улучшение делового климата и сокращение административных барьеров, поддержку системообразующих организаций, малых и средних предприятий, а также строительной отрасли в целом.
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андрей бочкарев, москва, экономика, стройкомплекс москвы
15:19 11.03.2022
 

Правительство Москвы прорабатывает меры поддержки строительной отрасли

© Стройкомплекс МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Стройкомплекс Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Недвижимость. Правительство Москвы прорабатывает меры поддержки строительной отрасли, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
"Мэр столицы уже озвучил ряд мер по поддержке населения и бизнеса в текущих условиях. В их числе – реализация программ импортозамещения в ключевых сферах экономики, сохранение существующих рабочих мест, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий, поставляющих товары и услуги, социальная поддержка жителей", – перечислил заммэра.
По его словам, правительство Москвы также активно прорабатывает возможные меры поддержки конкретно строительной отрасли. Ряд мероприятий планируется направить на улучшение делового климата и сокращение административных барьеров, поддержку системообразующих организаций, малых и средних предприятий, а также строительной отрасли в целом.
"Эти меры призваны обеспечить выполнение госконтрактов в строительстве и сохранение объемов ввода жилья в рамках нацпроекта, предотвратить рост цен на строительные материалы и возникновение объектов незавершенного строительства, поддержать рынок труда", – подчеркнул Бочкарёв.
Бочкарев: завершена подготовка строительства медкомплекса в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 10:38
Бочкарев: завершена подготовка строительства медкомплекса в Сокольниках
 
Андрей БочкаревМоскваЭкономикаСтройкомплекс Москвы
 
 
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