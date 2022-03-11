https://ria.ru/20220311/peskov-1777651392.html

Песков ответил на вопрос о блокировке некоторых правозащитных сайтов

Песков ответил на вопрос о блокировке некоторых правозащитных сайтов - РИА Новости, 11.03.2022

Песков ответил на вопрос о блокировке некоторых правозащитных сайтов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о блокировке ряда правозащитных сайтов, заявил, что Роскомнадзор действует... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T13:36

2022-03-11T13:36

2022-03-11T13:36

общество

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e20f94eb77b4d24e4d747feb6d2eaf21.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о блокировке ряда правозащитных сайтов, заявил, что Роскомнадзор действует исключительно на основании закона."Ну, регулятор же действует исключительно на основании закона. На основании закона он выполняет свои функции. Поэтому здесь закон, который таким образом имплементируется", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220302/roskomnadzor-1776120324.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, дмитрий песков