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Песков ответил на вопрос о блокировке некоторых правозащитных сайтов
Песков ответил на вопрос о блокировке некоторых правозащитных сайтов - РИА Новости, 11.03.2022
Песков ответил на вопрос о блокировке некоторых правозащитных сайтов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о блокировке ряда правозащитных сайтов, заявил, что Роскомнадзор действует... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T13:36
2022-03-11T13:36
общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о блокировке ряда правозащитных сайтов, заявил, что Роскомнадзор действует исключительно на основании закона."Ну, регулятор же действует исключительно на основании закона. На основании закона он выполняет свои функции. Поэтому здесь закон, который таким образом имплементируется", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220302/roskomnadzor-1776120324.html
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общество, дмитрий песков
13:36 11.03.2022
 
Песков ответил на вопрос о блокировке некоторых правозащитных сайтов

Песков о блокировке правозащитных сайтов: регулятор действует на основании закона

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о блокировке ряда правозащитных сайтов, заявил, что Роскомнадзор действует исключительно на основании закона.
"Ну, регулятор же действует исключительно на основании закона. На основании закона он выполняет свои функции. Поэтому здесь закон, который таким образом имплементируется", - сказал Песков.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 19:21
Роскомнадзор опроверг блокировку Youtube
 
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