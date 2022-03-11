https://ria.ru/20220311/peskov-1777651392.html
Песков ответил на вопрос о блокировке некоторых правозащитных сайтов
Песков ответил на вопрос о блокировке некоторых правозащитных сайтов - РИА Новости, 11.03.2022
Песков ответил на вопрос о блокировке некоторых правозащитных сайтов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о блокировке ряда правозащитных сайтов, заявил, что Роскомнадзор действует... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T13:36
2022-03-11T13:36
2022-03-11T13:36
общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о блокировке ряда правозащитных сайтов, заявил, что Роскомнадзор действует исключительно на основании закона."Ну, регулятор же действует исключительно на основании закона. На основании закона он выполняет свои функции. Поэтому здесь закон, который таким образом имплементируется", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220302/roskomnadzor-1776120324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий песков
Песков ответил на вопрос о блокировке некоторых правозащитных сайтов
Песков о блокировке правозащитных сайтов: регулятор действует на основании закона
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о блокировке ряда правозащитных сайтов, заявил, что Роскомнадзор действует исключительно на основании закона.
"Ну, регулятор же действует исключительно на основании закона. На основании закона он выполняет свои функции. Поэтому здесь закон, который таким образом имплементируется", - сказал Песков.