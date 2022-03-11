https://ria.ru/20220311/peskov-1777647271.html

Настоящему русскому не стыдно, что он русский, заявил Песков

Настоящему русскому не стыдно, что он русский, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2022

Настоящему русскому не стыдно, что он русский, заявил Песков

Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T13:22

2022-03-11T13:22

2022-03-11T13:25

общество

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским. Если кто-то так говорит, значит он не русский, и к нему нет никаких претензий. Он не с нами", - сказал Песков, отвечая на вопрос относительно заявлений некоторых граждан о том, что им "стыдно быть русским".

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777647999.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, дмитрий песков, россия