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Настоящему русскому не стыдно, что он русский, заявил Песков
Настоящему русскому не стыдно, что он русский, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2022
Настоящему русскому не стыдно, что он русский, заявил Песков
Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T13:22
2022-03-11T13:25
общество
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским. Если кто-то так говорит, значит он не русский, и к нему нет никаких претензий. Он не с нами", - сказал Песков, отвечая на вопрос относительно заявлений некоторых граждан о том, что им "стыдно быть русским".
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общество, дмитрий песков, россия
13:22 11.03.2022 (обновлено: 13:25 11.03.2022)
 
Настоящему русскому не стыдно, что он русский, заявил Песков

Песков: настоящему русскому не стыдно, что он русский, а если ему стыдно, он не с нами

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским. Если кто-то так говорит, значит он не русский, и к нему нет никаких претензий. Он не с нами", - сказал Песков, отвечая на вопрос относительно заявлений некоторых граждан о том, что им "стыдно быть русским".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
13:24
Санкционные устремления США могут продолжаться долго, заявил Песков
 
ОбществоДмитрий ПесковРоссия
 
 
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