https://ria.ru/20220311/peskov-1777647271.html
Настоящему русскому не стыдно, что он русский, заявил Песков
Настоящему русскому не стыдно, что он русский, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2022
Настоящему русскому не стыдно, что он русский, заявил Песков
Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T13:22
2022-03-11T13:22
2022-03-11T13:25
общество
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским. Если кто-то так говорит, значит он не русский, и к нему нет никаких претензий. Он не с нами", - сказал Песков, отвечая на вопрос относительно заявлений некоторых граждан о том, что им "стыдно быть русским".
https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777647999.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, дмитрий песков, россия
13:22 11.03.2022 (обновлено: 13:25 11.03.2022)
Настоящему русскому не стыдно, что он русский, заявил Песков
Песков: настоящему русскому не стыдно, что он русский, а если ему стыдно, он не с нами