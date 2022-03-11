https://ria.ru/20220311/peregruppirovka-1777730583.html

Украинские националисты используют "режим тишины" для перегруппировки войск

Украинские националисты используют "режим тишины" для перегруппировки войск - РИА Новости, 11.03.2022

Украинские националисты используют "режим тишины" для перегруппировки войск

Нацбатальоны и подразделения украинской армии используют режим тишины для перегруппировки и перемещения военной техники, заявил в пятницу начальник... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T18:08

2022-03-11T18:08

2022-03-11T18:08

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Нацбатальоны и подразделения украинской армии используют режим тишины для перегруппировки и перемещения военной техники, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Результаты объективного контроля снова показывают, что "режим тишины" активно используется в целях интенсивной перегруппировки подразделений ВСУ и национальных батальонов на оборонительных позициях, а также перемещения вооружения и военной техники на более выгодные позиции", - сказал Мизинцев.Он напомнил, что учитывая ответственность за гуманитарную составляющую и обеспечение безопасности выхода мирных жителей и иностранных граждан, насильно удерживаемых националистами в блокированных населенных пунктах, с 10 утра средствами объективного контроля, в том числе беспилотными летательными аппаратами, ведется интенсивное наблюдение обстановки на гуманитарных маршрутах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 11 марта, уничтожены более 3,2 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 98 самолетов, 1041 танк и другие боевые бронированные машины, 113 реактивных систем залпового огня и 118 беспилотников, в том числе турецких Bayraktar TB2.Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220311/sumy-1777727831.html

https://ria.ru/20220311/mariupol-1777725014.html

https://ria.ru/20220311/ukraina-1777723381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, оон, россия