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Путин заявил о позитивных сдвигах в переговорах с Украиной
Путин заявил о позитивных сдвигах в переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.03.2022
Путин заявил о позитивных сдвигах в переговорах с Украиной
В переговорах с Украиной удалось добиться позитивных сдвигов, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:25
2022-03-11T16:09
в мире
владимир путин
россия
украина
белоруссия
александр лукашенко
донецкая народная республика
москва
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В переговорах с Украиной удалось добиться позитивных сдвигов, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко."Я, безусловно, проинформирую вас и о ситуации на украинском направлении и прежде всего о том, как идут переговоры, которые проводятся сейчас практически на ежедневной основе. Там есть определенные позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны. Я расскажу обо всем этом поподробнее", — сказал глава государства.Путин также поблагодарил своего коллегу за помощь с электричеством для Чернобыльской АЭС, проблемы с поставкой которого начались из-за действий ВСУ.Угроза нападения УкраиныКак заявил Лукашенко, ВСУ готовились не только к нападению в Донбассе, но и ко вторжению в Белоруссию."Если бы не сделали это (спецоперацию на Украине. — Прим. ред.) за сутки до того, поверьте, через несколько дней мы бы испили всю эту чашу с огромными потерями. Они не только по Донбассу готовились нанести удар — они выстроили позиции для нанесения удара по Беларуси", — отметил он.По его словам, люди в Белоруссии и России начинают потихоньку понимать в текущей ситуации, "что есть что и за кем правда".Последствия санкцийЛидеры двух стран обсудили влияние ограничительных мер на экономику России и Белоруссии.Путин отметил, что попытки ограничить развитие Москвы и Минска предпринимались всегда, но россиянам и белорусам всегда удавалось преодолеть эти препятствия."СССР действительно жил в условиях санкций, развивался и добивался колоссальных успехов. &lt;...&gt; Даже после 1990 года в отношении России сохранялись и потом перешли уже в новые и новейшие времена санкции со времен Советского Союза", — напомнил президент.Лукашенко отметил, что такие вызовы несут в себе потенциал для развития."Сегодня санкции для нас — это время возможностей. Мы всегда тогда (в советский период. — Прим. ред.) были под санкциями — и нормально жили и развивались", — заявил Лукашенко.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
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в мире, владимир путин, россия, украина, белоруссия, александр лукашенко, донецкая народная республика, москва, вооруженные силы рф
14:25 11.03.2022 (обновлено: 16:09 11.03.2022)
 
Путин заявил о позитивных сдвигах в переговорах с Украиной

Президент Путин заявил о позитивных сдвигах в российско-украинских переговорах

© БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
© БелТА
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В переговорах с Украиной удалось добиться позитивных сдвигов, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко.
"Я, безусловно, проинформирую вас и о ситуации на украинском направлении и прежде всего о том, как идут переговоры, которые проводятся сейчас практически на ежедневной основе. Там есть определенные позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны. Я расскажу обо всем этом поподробнее", — сказал глава государства.
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Путин также поблагодарил своего коллегу за помощь с электричеством для Чернобыльской АЭС, проблемы с поставкой которого начались из-за действий ВСУ.

Угроза нападения Украины

Как заявил Лукашенко, ВСУ готовились не только к нападению в Донбассе, но и ко вторжению в Белоруссию.
"Если бы не сделали это (спецоперацию на Украине. — Прим. ред.) за сутки до того, поверьте, через несколько дней мы бы испили всю эту чашу с огромными потерями. Они не только по Донбассу готовились нанести удар — они выстроили позиции для нанесения удара по Беларуси", — отметил он.

По его словам, люди в Белоруссии и России начинают потихоньку понимать в текущей ситуации, "что есть что и за кем правда".
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Последствия санкций

Лидеры двух стран обсудили влияние ограничительных мер на экономику России и Белоруссии.
Путин отметил, что попытки ограничить развитие Москвы и Минска предпринимались всегда, но россиянам и белорусам всегда удавалось преодолеть эти препятствия.
"СССР действительно жил в условиях санкций, развивался и добивался колоссальных успехов. <...> Даже после 1990 года в отношении России сохранялись и потом перешли уже в новые и новейшие времена санкции со времен Советского Союза", — напомнил президент.
Лукашенко отметил, что такие вызовы несут в себе потенциал для развития.
"Сегодня санкции для нас — это время возможностей. Мы всегда тогда (в советский период. — Прим. ред.) были под санкциями — и нормально жили и развивались", — заявил Лукашенко.
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После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
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В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаБелоруссияАлександр ЛукашенкоДонецкая Народная РеспубликаМоскваВооруженные силы РФ
 
 
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