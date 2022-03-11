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Переговоры Путина и Лукашенко. Прямая трансляция
Переговоры Путина и Лукашенко. Прямая трансляция - РИА Новости, 11.03.2022
Переговоры Путина и Лукашенко. Прямая трансляция
В Москве проходят переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств обсудят союзную кооперацию, экономическое РИА Новости, 11.03.2022
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владимир путин
александр лукашенко
союзное государство
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В Москве проходят переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств обсудят союзную кооперацию, экономическое взаимодействие в условиях санкций и обстановку на Украине.
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LIVE: Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко
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владимир путин, александр лукашенко, союзное государство, видео
Переговоры Путина и Лукашенко. Прямая трансляция
В Москве проходят переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств обсудят союзную кооперацию, экономическое взаимодействие в условиях санкций и обстановку на Украине.
2022-03-11T14:21
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14:21 11.03.2022
 

Переговоры Путина и Лукашенко. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
В Москве проходят переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств обсудят союзную кооперацию, экономическое взаимодействие в условиях санкций и обстановку на Украине.
 
Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоСоюзное государство
 
 
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