https://ria.ru/20220311/peregovory-1777660955.html

Переговоры Путина и Лукашенко. Прямая трансляция

Переговоры Путина и Лукашенко. Прямая трансляция - РИА Новости, 11.03.2022

Переговоры Путина и Лукашенко. Прямая трансляция

В Москве проходят переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств обсудят союзную кооперацию, экономическое РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T14:21

2022-03-11T14:21

2022-03-11T14:21

владимир путин

александр лукашенко

союзное государство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777660331_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_0e059f82dd1c29cf12b2bc2c90eacde3.jpg

В Москве проходят переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств обсудят союзную кооперацию, экономическое взаимодействие в условиях санкций и обстановку на Украине.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Назарова

Мария Назарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко LIVE: Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко 2022-03-11T14:21 true PT10M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Назарова

владимир путин, александр лукашенко, союзное государство, видео