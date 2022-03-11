https://ria.ru/20220311/peregovory-1777660955.html
Переговоры Путина и Лукашенко. Прямая трансляция
Переговоры Путина и Лукашенко. Прямая трансляция - РИА Новости, 11.03.2022
Переговоры Путина и Лукашенко. Прямая трансляция
В Москве проходят переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств обсудят союзную кооперацию, экономическое РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:21
2022-03-11T14:21
2022-03-11T14:21
владимир путин
александр лукашенко
союзное государство
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В Москве проходят переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств обсудят союзную кооперацию, экономическое взаимодействие в условиях санкций и обстановку на Украине.
РИА Новости
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко
LIVE: Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко
2022-03-11T14:21
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PT10M16S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, александр лукашенко, союзное государство, видео
Переговоры Путина и Лукашенко. Прямая трансляция
В Москве проходят переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств обсудят союзную кооперацию, экономическое взаимодействие в условиях санкций и обстановку на Украине.
2022-03-11T14:21
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PT10M16S
Переговоры Путина и Лукашенко. Прямая трансляция
В Москве проходят переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств обсудят союзную кооперацию, экономическое взаимодействие в условиях санкций и обстановку на Украине.