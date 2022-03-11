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В Москве начались переговоры Путина и Лукашенко
В Москве начались переговоры Путина и Лукашенко - РИА Новости, 11.03.2022
В Москве начались переговоры Путина и Лукашенко
В Москве начались переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщил Sputnik Беларусь. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:15
2022-03-11T14:30
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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МИНСК, 11 мар – РИА Новости. В Москве начались переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщил Sputnik Беларусь."В Москве стартовали переговоры Лукашенко и Путина. В повестке - союзная кооперация, экономическое взаимодействие в условиях санкций, обстановка на Украине", - сообщило агентство.
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
14:15 11.03.2022 (обновлено: 14:30 11.03.2022)
 
В Москве начались переговоры Путина и Лукашенко

В Москве начались переговоры президента России Путина и главы Белоруссии Лукашенко

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президента Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президента Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Кремле - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президента Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Кремле
Читать ria.ru в
МИНСК, 11 мар – РИА Новости. В Москве начались переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщил Sputnik Беларусь.
"В Москве стартовали переговоры Лукашенко и Путина. В повестке - союзная кооперация, экономическое взаимодействие в условиях санкций, обстановка на Украине", - сообщило агентство.
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Путин заявил о позитивных сдвигах в переговорах с Украиной
 
РоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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