https://ria.ru/20220311/peregovory-1777660100.html
В Москве начались переговоры Путина и Лукашенко
В Москве начались переговоры Путина и Лукашенко - РИА Новости, 11.03.2022
В Москве начались переговоры Путина и Лукашенко
В Москве начались переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщил Sputnik Беларусь. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:15
2022-03-11T14:15
2022-03-11T14:30
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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МИНСК, 11 мар – РИА Новости. В Москве начались переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщил Sputnik Беларусь."В Москве стартовали переговоры Лукашенко и Путина. В повестке - союзная кооперация, экономическое взаимодействие в условиях санкций, обстановка на Украине", - сообщило агентство.
https://ria.ru/20220311/peregovory-1777662291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
14:15 11.03.2022 (обновлено: 14:30 11.03.2022)
В Москве начались переговоры Путина и Лукашенко
В Москве начались переговоры президента России Путина и главы Белоруссии Лукашенко