https://ria.ru/20220311/peregovory-1777660100.html

В Москве начались переговоры Путина и Лукашенко

В Москве начались переговоры Путина и Лукашенко - РИА Новости, 11.03.2022

В Москве начались переговоры Путина и Лукашенко

В Москве начались переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщил Sputnik Беларусь. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T14:15

2022-03-11T14:15

2022-03-11T14:30

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777656286_0:0:2904:1634_1920x0_80_0_0_baf260b442572b681a02cfa8bdc8098d.jpg

МИНСК, 11 мар – РИА Новости. В Москве начались переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщил Sputnik Беларусь."В Москве стартовали переговоры Лукашенко и Путина. В повестке - союзная кооперация, экономическое взаимодействие в условиях санкций, обстановка на Украине", - сообщило агентство.

https://ria.ru/20220311/peregovory-1777662291.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко