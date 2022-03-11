06:28 11.03.2022 (обновлено: 06:46 11.03.2022)
Китай оценил важность переговоров между Россией и Украиной
Премьер Госсовета Китая Кэцян оценил важность переговоров между Россией и Украиной
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии. Архивное фото
ПЕКИН, 11 мар — РИА Новости. Китай считает крайне важным поддержать переговорный процесс между Россией и Украиной, Пекин поддерживает любые усилия, способствующие мирному урегулированию, заявил в пятницу на ежегодной пресс-конференции премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
"Нынешняя ситуация в Украине действительно вызывает тревогу, необходимо приложить все усилия, чтобы поддержать Россию и Украину в переговорах по преодолению трудностей и достижению мирного решения", — заявил Ли Кэцян.
Он добавил, что Китай "поддерживает и поощряет все усилия, которые способствуют мирному урегулированию кризиса".
"Первоочередной задачей является недопущение эскалации напряженности или даже выхода ситуации из-под контроля, международное сообщество и все стороны (в этом- ред.) пришли к консенсусу", — добавил Ли Кэцян.
По его словам, "Китай призывает к максимальной сдержанности, чтобы не допустить крупномасштабного гуманитарного кризиса".
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.