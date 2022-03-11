Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220311/peregovory-1777583920.html
Китай оценил важность переговоров между Россией и Украиной
Китай оценил важность переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 11.03.2022
Китай оценил важность переговоров между Россией и Украиной
Китай считает крайне важным поддержать переговорный процесс между Россией и Украиной, Пекин поддерживает любые усилия, способствующие мирному урегулированию,... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T06:28
2022-03-11T06:46
в мире
владимир путин
сша
россия
китай
пекин
ли кэцян
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777071103_0:76:2113:1265_1920x0_80_0_0_8cd0d1d729202e95fedd084382b27c7f.jpg
ПЕКИН, 11 мар — РИА Новости. Китай считает крайне важным поддержать переговорный процесс между Россией и Украиной, Пекин поддерживает любые усилия, способствующие мирному урегулированию, заявил в пятницу на ежегодной пресс-конференции премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.Он добавил, что Китай "поддерживает и поощряет все усилия, которые способствуют мирному урегулированию кризиса"."Первоочередной задачей является недопущение эскалации напряженности или даже выхода ситуации из-под контроля, международное сообщество и все стороны (в этом- ред.) пришли к консенсусу", — добавил Ли Кэцян.По его словам, "Китай призывает к максимальной сдержанности, чтобы не допустить крупномасштабного гуманитарного кризиса".Премьер Госсовета КНР также указал, что Пекин уже выдвинул инициативу по гуманитарной ситуации на Украине и продолжит оказывать стране гуманитарную помощь.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
https://ria.ru/20220311/ukraina-1777583622.html
https://ria.ru/20220310/emigratsiya-1777363843.html
сша
россия
китай
пекин
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777071103_164:0:1951:1340_1920x0_80_0_0_4609c0ffa3b6fd57665e0fe4e04a7846.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, сша, россия, китай, пекин, ли кэцян, украина
06:28 11.03.2022 (обновлено: 06:46 11.03.2022)
 
Китай оценил важность переговоров между Россией и Украиной

Премьер Госсовета Китая Кэцян оценил важность переговоров между Россией и Украиной

© БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
© БелТА
Перейти в фотобанк
Российско-украинские переговоры в Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 11 мар — РИА Новости. Китай считает крайне важным поддержать переговорный процесс между Россией и Украиной, Пекин поддерживает любые усилия, способствующие мирному урегулированию, заявил в пятницу на ежегодной пресс-конференции премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Нынешняя ситуация в Украине действительно вызывает тревогу, необходимо приложить все усилия, чтобы поддержать Россию и Украину в переговорах по преодолению трудностей и достижению мирного решения", — заявил Ли Кэцян.

Он добавил, что Китай "поддерживает и поощряет все усилия, которые способствуют мирному урегулированию кризиса".
"Первоочередной задачей является недопущение эскалации напряженности или даже выхода ситуации из-под контроля, международное сообщество и все стороны (в этом- ред.) пришли к консенсусу", — добавил Ли Кэцян.
По его словам, "Китай призывает к максимальной сдержанности, чтобы не допустить крупномасштабного гуманитарного кризиса".
Герб Украины на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
06:22
В Китае выразили надежду на скорое разрешение ситуации на Украине
Премьер Госсовета КНР также указал, что Пекин уже выдвинул инициативу по гуманитарной ситуации на Украине и продолжит оказывать стране гуманитарную помощь.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 08:00
Назад дороги нет. Пускать ли убежавших из России обратно?
 
В миреВладимир ПутинСШАРоссияКитайПекинЛи КэцянУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала