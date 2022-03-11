https://ria.ru/20220311/peregovory-1777583920.html

Китай оценил важность переговоров между Россией и Украиной

Китай оценил важность переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 11.03.2022

Китай оценил важность переговоров между Россией и Украиной

Китай считает крайне важным поддержать переговорный процесс между Россией и Украиной, Пекин поддерживает любые усилия, способствующие мирному урегулированию,... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T06:28

2022-03-11T06:28

2022-03-11T06:46

в мире

владимир путин

сша

россия

китай

пекин

ли кэцян

украина

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ПЕКИН, 11 мар — РИА Новости. Китай считает крайне важным поддержать переговорный процесс между Россией и Украиной, Пекин поддерживает любые усилия, способствующие мирному урегулированию, заявил в пятницу на ежегодной пресс-конференции премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.Он добавил, что Китай "поддерживает и поощряет все усилия, которые способствуют мирному урегулированию кризиса"."Первоочередной задачей является недопущение эскалации напряженности или даже выхода ситуации из-под контроля, международное сообщество и все стороны (в этом- ред.) пришли к консенсусу", — добавил Ли Кэцян.По его словам, "Китай призывает к максимальной сдержанности, чтобы не допустить крупномасштабного гуманитарного кризиса".Премьер Госсовета КНР также указал, что Пекин уже выдвинул инициативу по гуманитарной ситуации на Украине и продолжит оказывать стране гуманитарную помощь.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.

https://ria.ru/20220311/ukraina-1777583622.html

https://ria.ru/20220310/emigratsiya-1777363843.html

сша

россия

китай

пекин

украина

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, сша, россия, китай, пекин, ли кэцян, украина