https://ria.ru/20220311/pegasus-1777577905.html

Турецкая авиакомпания Pegasus приостановит рейсы в Россию

Турецкая авиакомпания Pegasus приостановит рейсы в Россию - РИА Новости, 11.03.2022

Турецкая авиакомпания Pegasus приостановит рейсы в Россию

Турецкая авиакомпания Pegasus приостанавливает полеты в и из России с 13 по 27 марта на фоне ситуации вокруг Украины и введенных в этой связи антироссийских... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T01:44

2022-03-11T01:44

2022-03-11T10:50

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Турецкая авиакомпания Pegasus приостанавливает полеты в и из России с 13 по 27 марта на фоне ситуации вокруг Украины и введенных в этой связи антироссийских санкций, следует из заявления компании.Отмечается, что пассажиры, которые приобрели билеты на даты в этот период в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Грозный, Махачкалу и Краснодар могут либо их бесплатно обменять, либо получить возврат денег.Ранее Евросоюз обнародовал пакет санкций, согласно которому европейским компаниям запрещаются поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним. Кроме того, ранее СМИ писали, что санкции ЕС распространяются, в том числе, на действующие контракты с европейскими лизингодателями.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.

https://ria.ru/20220310/samolety-1777565033.html

https://ria.ru/20220310/turoperatory-1777500396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, pegasus airlines, турция, россия, москва, сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин, евросоюз, вооруженные силы рф, новости - туризм