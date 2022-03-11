01:44 11.03.2022 (обновлено: 10:50 11.03.2022)
Турецкая авиакомпания Pegasus приостановит рейсы в Россию
Турецкая авиакомпания Pegasus приостанавливает рейсы из и в Россию с 13 по 27 марта
Самолет турецкой авиакомпании Pegasus Airlines. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Турецкая авиакомпания Pegasus приостанавливает полеты в и из России с 13 по 27 марта на фоне ситуации вокруг Украины и введенных в этой связи антироссийских санкций, следует из заявления компании.
"В соответствии с регламентом ЕС №2022/328, вводятся санкции и ограничения, связанные со страхованием, перестрахованием, лизингом, эксплуатацией, техническим обслуживанием на рейсах в и из Российской Федерации. В связи с операционными рисками в этих условиях все наши рейсы из и в Российскую Федерацию приостанавливаются с 13 марта по 27 марта 2022 года", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте авиакомпании.
Ранее Евросоюз обнародовал пакет санкций, согласно которому европейским компаниям запрещаются поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним. Кроме того, ранее СМИ писали, что санкции ЕС распространяются, в том числе, на действующие контракты с европейскими лизингодателями.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.