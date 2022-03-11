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СМИ: ВОЗ рекомендовала Украине уничтожить опасные патогены в лабораториях
СМИ: ВОЗ рекомендовала Украине уничтожить опасные патогены в лабораториях - РИА Новости, 11.03.2022
СМИ: ВОЗ рекомендовала Украине уничтожить опасные патогены в лабораториях
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Украине уничтожить особо опасные патогены, хранящиеся в лабораториях страны, чтобы предотвратить... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T04:29
2022-03-11T04:47
в мире
украина
воз
виктория нуланд
вашингтон (город)
киев
министерство обороны сша
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Украине уничтожить особо опасные патогены, хранящиеся в лабораториях страны, чтобы предотвратить возможные утечки, говорится в электронном письме ВОЗ агентству Рейтер.Ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил. В Минобороны РФ в ответ отметили, что этими словами она подтвердила участие Пентагона в военно-биологических программах на Украине.ВОЗ сообщила, что на протяжении нескольких лет сотрудничала с медицинскими властями Украины, чтобы содействовать внедрению методов безопасности. "В рамках этой работы ВОЗ настоятельно рекомендовала минздраву Украины и другим ответственным органам уничтожить особо опасные патогены, чтобы предотвратить любые возможные утечки", — сообщила организация в письме.ВОЗ не сообщила, когда была сделана рекомендация, а также не предоставила конкретной информации о видах патогенов или токсинов, хранящихся в лабораториях Украины. Были ли выполнены рекомендации ВОЗ также неизвестно.
https://ria.ru/20220310/biooruzhie-1777538138.html
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в мире, украина, воз, виктория нуланд, вашингтон (город), киев, министерство обороны сша
04:29 11.03.2022 (обновлено: 04:47 11.03.2022)
 
СМИ: ВОЗ рекомендовала Украине уничтожить опасные патогены в лабораториях

Рейтер: ВОЗ рекомендовала Украине уничтожить особо опасные патогены в лабораториях страны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Украине уничтожить особо опасные патогены, хранящиеся в лабораториях страны, чтобы предотвратить возможные утечки, говорится в электронном письме ВОЗ агентству Рейтер.
Ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил. В Минобороны РФ в ответ отметили, что этими словами она подтвердила участие Пентагона в военно-биологических программах на Украине.
ВОЗ сообщила, что на протяжении нескольких лет сотрудничала с медицинскими властями Украины, чтобы содействовать внедрению методов безопасности. "В рамках этой работы ВОЗ настоятельно рекомендовала минздраву Украины и другим ответственным органам уничтожить особо опасные патогены, чтобы предотвратить любые возможные утечки", — сообщила организация в письме.
ВОЗ не сообщила, когда была сделана рекомендация, а также не предоставила конкретной информации о видах патогенов или токсинов, хранящихся в лабораториях Украины. Были ли выполнены рекомендации ВОЗ также неизвестно.
Костюмы биологической защиты в лаборатории США - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 19:15
Американские военные испытывали биооружие на украинцах. Мы были на очереди
 
В миреУкраинаВОЗВиктория НуландВашингтон (город)КиевМинистерство обороны США
 
 
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