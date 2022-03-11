04:29 11.03.2022 (обновлено: 04:47 11.03.2022)
СМИ: ВОЗ рекомендовала Украине уничтожить опасные патогены в лабораториях
Рейтер: ВОЗ рекомендовала Украине уничтожить особо опасные патогены в лабораториях страны
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Украине уничтожить особо опасные патогены, хранящиеся в лабораториях страны, чтобы предотвратить возможные утечки, говорится в электронном письме ВОЗ агентству Рейтер.
Ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил. В Минобороны РФ в ответ отметили, что этими словами она подтвердила участие Пентагона в военно-биологических программах на Украине.
ВОЗ сообщила, что на протяжении нескольких лет сотрудничала с медицинскими властями Украины, чтобы содействовать внедрению методов безопасности. "В рамках этой работы ВОЗ настоятельно рекомендовала минздраву Украины и другим ответственным органам уничтожить особо опасные патогены, чтобы предотвратить любые возможные утечки", — сообщила организация в письме.
ВОЗ не сообщила, когда была сделана рекомендация, а также не предоставила конкретной информации о видах патогенов или токсинов, хранящихся в лабораториях Украины. Были ли выполнены рекомендации ВОЗ также неизвестно.