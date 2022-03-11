https://ria.ru/20220311/patogeny-1777580573.html

СМИ: ВОЗ рекомендовала Украине уничтожить опасные патогены в лабораториях

СМИ: ВОЗ рекомендовала Украине уничтожить опасные патогены в лабораториях - РИА Новости, 11.03.2022

СМИ: ВОЗ рекомендовала Украине уничтожить опасные патогены в лабораториях

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Украине уничтожить особо опасные патогены, хранящиеся в лабораториях страны, чтобы предотвратить... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T04:29

2022-03-11T04:29

2022-03-11T04:47

в мире

украина

воз

виктория нуланд

вашингтон (город)

киев

министерство обороны сша

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Украине уничтожить особо опасные патогены, хранящиеся в лабораториях страны, чтобы предотвратить возможные утечки, говорится в электронном письме ВОЗ агентству Рейтер.Ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил. В Минобороны РФ в ответ отметили, что этими словами она подтвердила участие Пентагона в военно-биологических программах на Украине.ВОЗ сообщила, что на протяжении нескольких лет сотрудничала с медицинскими властями Украины, чтобы содействовать внедрению методов безопасности. "В рамках этой работы ВОЗ настоятельно рекомендовала минздраву Украины и другим ответственным органам уничтожить особо опасные патогены, чтобы предотвратить любые возможные утечки", — сообщила организация в письме.ВОЗ не сообщила, когда была сделана рекомендация, а также не предоставила конкретной информации о видах патогенов или токсинов, хранящихся в лабораториях Украины. Были ли выполнены рекомендации ВОЗ также неизвестно.

https://ria.ru/20220310/biooruzhie-1777538138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, украина, воз, виктория нуланд, вашингтон (город), киев, министерство обороны сша