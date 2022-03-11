https://ria.ru/20220311/partnerstvo-1777581098.html

ЕС заявил о намерении укреплять партнерство с Украиной

ЕС заявил о намерении укреплять партнерство с Украиной - РИА Новости, 11.03.2022

ЕС заявил о намерении укреплять партнерство с Украиной

ЕС будет укреплять партнерство с Украиной, не дожидаясь результатов рассмотрения ее заявки на вступление в Союз, говорится в заявлении по итогам первого дня... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T05:18

2022-03-11T05:18

2022-03-11T07:26

в мире

грузия

молдавия

евросоюз

украина

брюссель

владимир зеленский

шарль мишель

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БРЮССЕЛЬ, 11 мар — РИА Новости. ЕС будет укреплять партнерство с Украиной, не дожидаясь результатов рассмотрения ее заявки на вступление в Союз, говорится в заявлении по итогам первого дня встречи европейских лидеров в Версале.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что заявка Киева на вступление в ЕС будет рассмотрена "в ближайшее время".

https://ria.ru/20220310/makron-1777553850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, грузия, молдавия, евросоюз, украина, брюссель, владимир зеленский, шарль мишель, европа, киев