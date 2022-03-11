05:18 11.03.2022 (обновлено: 07:26 11.03.2022)
ЕС заявил о намерении укреплять партнерство с Украиной
ЕС намерен укреплять партнерство с Украиной вне зависимости от статуса заявки на членство
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 мар — РИА Новости. ЕС будет укреплять партнерство с Украиной, не дожидаясь результатов рассмотрения ее заявки на вступление в Союз, говорится в заявлении по итогам первого дня встречи европейских лидеров в Версале.
"28 февраля 2022 года президент Украины подал заявку на членство в ЕС, реализуя право Украины определять свое будущее. Совет ЕС отреагировал оперативно, поручив Еврокомиссии провести оценку этой заявки в соответствии с положениями Договоров. Пока это происходит, мы без промедления продолжим укреплять наши связи и углублять партнерство, чтобы поддержать Украину на ее пути в Европу. Украина принадлежит к нашей европейской семье", — говорится в документе.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что заявка Киева на вступление в ЕС будет рассмотрена "в ближайшее время".