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ЕС заявил о намерении укреплять партнерство с Украиной
ЕС заявил о намерении укреплять партнерство с Украиной - РИА Новости, 11.03.2022
ЕС заявил о намерении укреплять партнерство с Украиной
ЕС будет укреплять партнерство с Украиной, не дожидаясь результатов рассмотрения ее заявки на вступление в Союз, говорится в заявлении по итогам первого дня... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T05:18
2022-03-11T07:26
в мире
грузия
молдавия
евросоюз
украина
брюссель
владимир зеленский
шарль мишель
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар — РИА Новости. ЕС будет укреплять партнерство с Украиной, не дожидаясь результатов рассмотрения ее заявки на вступление в Союз, говорится в заявлении по итогам первого дня встречи европейских лидеров в Версале.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что заявка Киева на вступление в ЕС будет рассмотрена "в ближайшее время".
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в мире, грузия, молдавия, евросоюз, украина, брюссель, владимир зеленский, шарль мишель, европа, киев
05:18 11.03.2022 (обновлено: 07:26 11.03.2022)
 
ЕС заявил о намерении укреплять партнерство с Украиной

ЕС намерен укреплять партнерство с Украиной вне зависимости от статуса заявки на членство

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар — РИА Новости. ЕС будет укреплять партнерство с Украиной, не дожидаясь результатов рассмотрения ее заявки на вступление в Союз, говорится в заявлении по итогам первого дня встречи европейских лидеров в Версале.
"28 февраля 2022 года президент Украины подал заявку на членство в ЕС, реализуя право Украины определять свое будущее. Совет ЕС отреагировал оперативно, поручив Еврокомиссии провести оценку этой заявки в соответствии с положениями Договоров. Пока это происходит, мы без промедления продолжим укреплять наши связи и углублять партнерство, чтобы поддержать Украину на ее пути в Европу. Украина принадлежит к нашей европейской семье", — говорится в документе.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что заявка Киева на вступление в ЕС будет рассмотрена "в ближайшее время".
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В миреГрузияМолдавияЕвросоюзУкраинаБрюссельВладимир ЗеленскийШарль МишельЕвропаКиев
 
 
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