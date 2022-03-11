https://ria.ru/20220311/pamyatnik-1777614813.html

В Подмосковье осквернили памятник павшим воинам

В Подмосковье осквернили памятник павшим воинам - РИА Новости, 11.03.2022

В Подмосковье осквернили памятник павшим воинам

Неизвестные осквернили памятник павшим воинам в Истре, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T11:11

2022-03-11T11:11

2022-03-11T11:11

происшествия

московская область (подмосковье)

истра

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Неизвестные осквернили памятник павшим воинам в Истре, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры."Истринская городская прокуратура провела проверку по факту осквернения памятника войны павшим воинам в деревне Никулино городского округа Истра. Следствие установило, что неизвестными лицами аэрозольной краской на памятник была нанесена фашистская символика", - говорится в сообщении.Материалы прокурорской проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) направлены в следственный орган.На сайте подмосковного главка СК РФ отмечается, что, по данным из соцсетей, инцидент произошел 17 февраля, ведется доследственная проверка.

https://ria.ru/20220226/latviya-1775255815.html

московская область (подмосковье)

истра

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, московская область (подмосковье), истра