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В Подмосковье осквернили памятник павшим воинам
В Подмосковье осквернили памятник павшим воинам - РИА Новости, 11.03.2022
В Подмосковье осквернили памятник павшим воинам
Неизвестные осквернили памятник павшим воинам в Истре, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:11
2022-03-11T11:11
2022-03-11T11:11
происшествия
московская область (подмосковье)
истра
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Неизвестные осквернили памятник павшим воинам в Истре, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры."Истринская городская прокуратура провела проверку по факту осквернения памятника войны павшим воинам в деревне Никулино городского округа Истра. Следствие установило, что неизвестными лицами аэрозольной краской на памятник была нанесена фашистская символика", - говорится в сообщении.Материалы прокурорской проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) направлены в следственный орган.На сайте подмосковного главка СК РФ отмечается, что, по данным из соцсетей, инцидент произошел 17 февраля, ведется доследственная проверка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), истра
В Подмосковье осквернили памятник павшим воинам
В подмосковной Истре неизвестные осквернили памятник павшим воинам