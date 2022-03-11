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В Подмосковье осквернили памятник павшим воинам
В Подмосковье осквернили памятник павшим воинам - РИА Новости, 11.03.2022
В Подмосковье осквернили памятник павшим воинам
Неизвестные осквернили памятник павшим воинам в Истре, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:11
2022-03-11T11:11
происшествия
московская область (подмосковье)
истра
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Неизвестные осквернили памятник павшим воинам в Истре, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры."Истринская городская прокуратура провела проверку по факту осквернения памятника войны павшим воинам в деревне Никулино городского округа Истра. Следствие установило, что неизвестными лицами аэрозольной краской на памятник была нанесена фашистская символика", - говорится в сообщении.Материалы прокурорской проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) направлены в следственный орган.На сайте подмосковного главка СК РФ отмечается, что, по данным из соцсетей, инцидент произошел 17 февраля, ведется доследственная проверка.
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истра
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происшествия, московская область (подмосковье), истра
11:11 11.03.2022
 
В Подмосковье осквернили памятник павшим воинам

В подмосковной Истре неизвестные осквернили памятник павшим воинам

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Неизвестные осквернили памятник павшим воинам в Истре, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
"Истринская городская прокуратура провела проверку по факту осквернения памятника войны павшим воинам в деревне Никулино городского округа Истра. Следствие установило, что неизвестными лицами аэрозольной краской на памятник была нанесена фашистская символика", - говорится в сообщении.
Материалы прокурорской проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) направлены в следственный орган.
На сайте подмосковного главка СК РФ отмечается, что, по данным из соцсетей, инцидент произошел 17 февраля, ведется доследственная проверка.
Полиция Латвии перекрыла доступ к памятнику Освободителям в Риге - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Истра
 
 
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