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В Латвии считают неуместным проведение шествия легионеров СС в этом году
В Латвии считают неуместным проведение шествия легионеров СС в этом году - РИА Новости, 11.03.2022
В Латвии считают неуместным проведение шествия легионеров СС в этом году
Глава МВД Латвии Мария Голубева считает, что устраивать в Риге 16 марта шествие памяти Латышского легиона СС было бы неправильно, потому что это дало бы... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T18:30
2022-03-11T18:37
в мире
генрих гиммлер
россия
латвия
псковская область
рига
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава МВД Латвии Мария Голубева считает, что устраивать в Риге 16 марта шествие памяти Латышского легиона СС было бы неправильно, потому что это дало бы российским СМИ повод для обвинений."Рижское самоуправление, конечно, не может отказать... людям, которые каждый год приходят помянуть погибших, возложить цветы к памятнику Свободы. В то же время, мне кажется, устраивать политическую манифестацию в этом году было бы не очень правильно, так как это, конечно, даст враждебным российским СМИ дополнительные поводы для обвинений в адрес Латвии, которые уже много лет звучат. На мой взгляд, нельзя допустить, чтобы это превратилось в мероприятие этнической поляризации", - сказала Голубева в эфире передачи Krustpunktā на латвийском радио.По ее словам, в министерстве внутренних дел думают и об акциях на 9 мая, но подробности пока не разглашают. Министр считает допустимым проведение памятного мероприятия, в котором участвовали бы те, чьи близкие погибли на войне. "Военизированная или прославляющая агрессию манифестация, безусловно, недопустима", - добавила Голубева.Каждый год 16 марта в Риге проходит шествие легионеров СС и их сторонников. На нем публично демонстрируются награды и символика нацистов. Это мероприятие вызывает осуждение многих стран мира, в том числе и со стороны России.Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходивших службу во всех латышских воинских формированиях "Ваффен СС", включая полицейские батальоны. Подразделения легиона 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта.СС, так же, как СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия, были признаны преступными организациями в ходе Нюрнбергского процесса - суда над группой главных нацистских военных преступников. Также преступлением против человечности было признано создание концлагерей, которые организовывались, в частности, силами СС.
https://ria.ru/20211122/lentochka-1760141875.html
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в мире, генрих гиммлер, россия, латвия, псковская область, рига
18:30 11.03.2022 (обновлено: 18:37 11.03.2022)
 
В Латвии считают неуместным проведение шествия легионеров СС в этом году

Глава МВД Латвии Голубева считает неуместным проведение шествия легионеров СС в этом году

© Sputnik / Перейти в фотобанкСторонники латышского легиона Waffen-SS возлагают цветы к памятнику Свободы в Риге
Сторонники латышского легиона Waffen-SS возлагают цветы к памятнику Свободы в Риге
© Sputnik
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Сторонники латышского легиона Waffen-SS возлагают цветы к памятнику Свободы в Риге. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава МВД Латвии Мария Голубева считает, что устраивать в Риге 16 марта шествие памяти Латышского легиона СС было бы неправильно, потому что это дало бы российским СМИ повод для обвинений.
"Рижское самоуправление, конечно, не может отказать... людям, которые каждый год приходят помянуть погибших, возложить цветы к памятнику Свободы. В то же время, мне кажется, устраивать политическую манифестацию в этом году было бы не очень правильно, так как это, конечно, даст враждебным российским СМИ дополнительные поводы для обвинений в адрес Латвии, которые уже много лет звучат. На мой взгляд, нельзя допустить, чтобы это превратилось в мероприятие этнической поляризации", - сказала Голубева в эфире передачи Krustpunktā на латвийском радио.
По ее словам, в министерстве внутренних дел думают и об акциях на 9 мая, но подробности пока не разглашают. Министр считает допустимым проведение памятного мероприятия, в котором участвовали бы те, чьи близкие погибли на войне. "Военизированная или прославляющая агрессию манифестация, безусловно, недопустима", - добавила Голубева.
Каждый год 16 марта в Риге проходит шествие легионеров СС и их сторонников. На нем публично демонстрируются награды и символика нацистов. Это мероприятие вызывает осуждение многих стран мира, в том числе и со стороны России.
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Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходивших службу во всех латышских воинских формированиях "Ваффен СС", включая полицейские батальоны. Подразделения легиона 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта.
СС, так же, как СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия, были признаны преступными организациями в ходе Нюрнбергского процесса - суда над группой главных нацистских военных преступников. Также преступлением против человечности было признано создание концлагерей, которые организовывались, в частности, силами СС.
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