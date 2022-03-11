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В Госдуме оценили признание Боррелем ошибок Запада в отношениях с Россией
В Госдуме оценили признание Боррелем ошибок Запада в отношениях с Россией - РИА Новости, 11.03.2022
В Госдуме оценили признание Боррелем ошибок Запада в отношениях с Россией
Признание ошибок, которые совершил Запад в отношениях с РФ, о чем ранее заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, дает возможность исправить ситуацию и... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T13:34
2022-03-11T13:34
адальби шхагошев
россия
политика
госдума рф
жозеп боррель
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Признание ошибок, которые совершил Запад в отношениях с РФ, о чем ранее заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, дает возможность исправить ситуацию и вернуться к переговорам с Москвой о гарантиях безопасности, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее Боррель в интервью телеканалу TF1 выразил мнение, что Запад совершил ряд ошибок в отношениях с Россией, включая обещание Украине о вступлении в НАТО."При том, что это признано сейчас открыто - по сути есть возможность исправить эту ошибку, вернувшись к предложениям РФ, которые были сделаны Москвой Вашингтону и коллективному Западу об обеспечении глобальной безопасности", - подчеркнул политик.По словам парламентария, выступления европейских политиков с подобной позицией сигнализируют, что "Европа сейчас серьёзно почувствовала важность вопросов безопасности, поскольку именно для неё ситуация на Украине актуализирует этот вопрос": "Биолаборатории на Украине рядом, а Америка далеко", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. -0-
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адальби шхагошев, россия, политика, госдума рф, жозеп боррель
13:34 11.03.2022
 
В Госдуме оценили признание Боррелем ошибок Запада в отношениях с Россией

Депутат Шхагошев: признание Западом ошибок дает возможность исправить отношения с Россией

© Фото пресс-службы депутатаЧлен президиума Генерального совета партии "Единая Россия" Адальби Шхагошев
Член президиума Генерального совета партии Единая Россия Адальби Шхагошев
© Фото пресс-службы депутата
Член президиума Генерального совета партии "Единая Россия" Адальби Шхагошев
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Признание ошибок, которые совершил Запад в отношениях с РФ, о чем ранее заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, дает возможность исправить ситуацию и вернуться к переговорам с Москвой о гарантиях безопасности, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Ранее Боррель в интервью телеканалу TF1 выразил мнение, что Запад совершил ряд ошибок в отношениях с Россией, включая обещание Украине о вступлении в НАТО.
"При том, что это признано сейчас открыто - по сути есть возможность исправить эту ошибку, вернувшись к предложениям РФ, которые были сделаны Москвой Вашингтону и коллективному Западу об обеспечении глобальной безопасности", - подчеркнул политик.
По словам парламентария, выступления европейских политиков с подобной позицией сигнализируют, что "Европа сейчас серьёзно почувствовала важность вопросов безопасности, поскольку именно для неё ситуация на Украине актуализирует этот вопрос": "Биолаборатории на Украине рядом, а Америка далеко", - добавил он.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. -0-
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