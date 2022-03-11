https://ria.ru/20220311/oshibki-1777650601.html

В Госдуме оценили признание Боррелем ошибок Запада в отношениях с Россией

В Госдуме оценили признание Боррелем ошибок Запада в отношениях с Россией - РИА Новости, 11.03.2022

В Госдуме оценили признание Боррелем ошибок Запада в отношениях с Россией

Признание ошибок, которые совершил Запад в отношениях с РФ, о чем ранее заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, дает возможность исправить ситуацию и... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T13:34

2022-03-11T13:34

2022-03-11T13:34

адальби шхагошев

россия

политика

госдума рф

жозеп боррель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763206550_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ec8c6eae698eafddaa5f119d5016c240.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Признание ошибок, которые совершил Запад в отношениях с РФ, о чем ранее заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, дает возможность исправить ситуацию и вернуться к переговорам с Москвой о гарантиях безопасности, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее Боррель в интервью телеканалу TF1 выразил мнение, что Запад совершил ряд ошибок в отношениях с Россией, включая обещание Украине о вступлении в НАТО."При том, что это признано сейчас открыто - по сути есть возможность исправить эту ошибку, вернувшись к предложениям РФ, которые были сделаны Москвой Вашингтону и коллективному Западу об обеспечении глобальной безопасности", - подчеркнул политик.По словам парламентария, выступления европейских политиков с подобной позицией сигнализируют, что "Европа сейчас серьёзно почувствовала важность вопросов безопасности, поскольку именно для неё ситуация на Украине актуализирует этот вопрос": "Биолаборатории на Украине рядом, а Америка далеко", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. -0-

https://ria.ru/20220311/zapad-1777581881.html

https://ria.ru/20220311/evropa-1777570475.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

адальби шхагошев, россия, политика, госдума рф, жозеп боррель