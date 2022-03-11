https://ria.ru/20220311/orden-1777593061.html

Троих военных из ЕАО, погибших на Украине, наградили орденом Мужества

Троих военных из ЕАО, погибших на Украине, наградили орденом Мужества - РИА Новости, 11.03.2022

Троих военных из ЕАО, погибших на Украине, наградили орденом Мужества

Трое погибших на Украине военных из Еврейской автономной области награждены орденом Мужества (посмертно), сообщил губернатор региона Ростислав Гольдштейн. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T08:58

2022-03-11T08:58

2022-03-11T08:58

обострение ситуации в днр и лнр

еврейская автономная область

украина

общество

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596505475_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_1a0373b4be70d81d2592c9a42127d180.jpg

ХАБАРОВСК, 11 мар - РИА Новости. Трое погибших на Украине военных из Еврейской автономной области награждены орденом Мужества (посмертно), сообщил губернатор региона Ростислав Гольдштейн."Со скорбью сообщаю о гибели наших земляков: старшины Сергея Зозуленко, младшего сержанта Николая Ковальца и сержанта Артема Тимченко, в ходе спецоперации на территории Украины... Они выбрали делом своей жизни одну из самых мужественных и благородных профессий – защитника Отечества – и погибли, отстаивая интересы нашей Родины. Посмертно награждены орденами Мужества. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям и скорблю вместе со всеми жителями нашей области. Вечная память героям", - написал Гольдштейн в своем аккаунте в Instagram.Он также отметил, что Зозуленко, уроженцу поселка Бира, было 27 лет; Ковальцу, уроженцу поселка Николаевка, – 22 года; Тимченко, уроженцу села Нагибово, – 30 лет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/lnr-1777401708.html

еврейская автономная область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

еврейская автономная область, украина, общество, вооруженные силы рф