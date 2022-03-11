Троих военных из ЕАО, погибших на Украине, наградили орденом Мужества
Троих военных из ЕАО, участвовавших в спецоперации на Украине, наградили орденом Мужества
ХАБАРОВСК, 11 мар - РИА Новости. Трое погибших на Украине военных из Еврейской автономной области награждены орденом Мужества (посмертно), сообщил губернатор региона Ростислав Гольдштейн.
"Со скорбью сообщаю о гибели наших земляков: старшины Сергея Зозуленко, младшего сержанта Николая Ковальца и сержанта Артема Тимченко, в ходе спецоперации на территории Украины... Они выбрали делом своей жизни одну из самых мужественных и благородных профессий – защитника Отечества – и погибли, отстаивая интересы нашей Родины. Посмертно награждены орденами Мужества. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям и скорблю вместе со всеми жителями нашей области. Вечная память героям", - написал Гольдштейн в своем аккаунте в Instagram.
Он также отметил, что Зозуленко, уроженцу поселка Бира, было 27 лет; Ковальцу, уроженцу поселка Николаевка, – 22 года; Тимченко, уроженцу села Нагибово, – 30 лет.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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