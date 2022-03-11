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ЕС не введет санкции против нефтегазового сектора России, заявил Орбан
ЕС не введет санкции против нефтегазового сектора России, заявил Орбан - РИА Новости, 11.03.2022
ЕС не введет санкции против нефтегазового сектора России, заявил Орбан
Евросоюз не будет вводить санкций против России, затрагивающих нефтяной и газовый секторы, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи глав ЕС в Версале,... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T09:20
2022-03-11T10:44
в мире
венгрия
виктор орбан
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Евросоюз не будет вводить санкций против России, затрагивающих нефтяной и газовый секторы, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи глав ЕС в Версале, его слова приводит портал hirado.hu."Мы решили самый важный вопрос в свою пользу: не будет санкций, касающихся нефтегазового сектора, то есть энергоснабжение Венгрии будет обеспечено в дальнейшем", — сказал политик.После начала российской спецоперации на Украине власти западных стран ввели широкомасштабные экономические ограничения, включающие санкции против ЦБ, ведущих рыночную деятельность банков, предприятий, политиков и предпринимателей.Во вторник президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. Страны ЕС таких мер не предпринимали. Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что отказ от нефти из России приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Сейчас нефть сорта Brent торгуется у отметки 111 долларов за единицу измерения.
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в мире, венгрия, виктор орбан, санкции в отношении россии, россия
09:20 11.03.2022 (обновлено: 10:44 11.03.2022)
 
ЕС не введет санкции против нефтегазового сектора России, заявил Орбан

Премьер Венгрии Орбан: ЕС не будет вводить санкции против нефтегазового сектора России

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Евросоюз не будет вводить санкций против России, затрагивающих нефтяной и газовый секторы, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи глав ЕС в Версале, его слова приводит портал hirado.hu.
"Мы решили самый важный вопрос в свою пользу: не будет санкций, касающихся нефтегазового сектора, то есть энергоснабжение Венгрии будет обеспечено в дальнейшем", — сказал политик.
После начала российской спецоперации на Украине власти западных стран ввели широкомасштабные экономические ограничения, включающие санкции против ЦБ, ведущих рыночную деятельность банков, предприятий, политиков и предпринимателей.
Во вторник президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. Страны ЕС таких мер не предпринимали.
Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что отказ от нефти из России приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более.
Сейчас нефть сорта Brent торгуется у отметки 111 долларов за единицу измерения.
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В миреВенгрияВиктор ОрбанСанкции в отношении РоссииРоссия
 
 
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