https://ria.ru/20220311/orban-1777596479.html

ЕС не введет санкции против нефтегазового сектора России, заявил Орбан

ЕС не введет санкции против нефтегазового сектора России, заявил Орбан - РИА Новости, 11.03.2022

ЕС не введет санкции против нефтегазового сектора России, заявил Орбан

Евросоюз не будет вводить санкций против России, затрагивающих нефтяной и газовый секторы, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи глав ЕС в Версале,... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T09:20

2022-03-11T09:20

2022-03-11T10:44

в мире

венгрия

виктор орбан

санкции в отношении россии

россия

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Евросоюз не будет вводить санкций против России, затрагивающих нефтяной и газовый секторы, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи глав ЕС в Версале, его слова приводит портал hirado.hu."Мы решили самый важный вопрос в свою пользу: не будет санкций, касающихся нефтегазового сектора, то есть энергоснабжение Венгрии будет обеспечено в дальнейшем", — сказал политик.После начала российской спецоперации на Украине власти западных стран ввели широкомасштабные экономические ограничения, включающие санкции против ЦБ, ведущих рыночную деятельность банков, предприятий, политиков и предпринимателей.Во вторник президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. Страны ЕС таких мер не предпринимали. Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что отказ от нефти из России приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Сейчас нефть сорта Brent торгуется у отметки 111 долларов за единицу измерения.

https://ria.ru/20220304/sanktsii-1775905113.html

венгрия

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, венгрия, виктор орбан, санкции в отношении россии, россия