https://ria.ru/20220311/orban-1777596479.html
ЕС не введет санкции против нефтегазового сектора России, заявил Орбан
ЕС не введет санкции против нефтегазового сектора России, заявил Орбан - РИА Новости, 11.03.2022
ЕС не введет санкции против нефтегазового сектора России, заявил Орбан
Евросоюз не будет вводить санкций против России, затрагивающих нефтяной и газовый секторы, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи глав ЕС в Версале,... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T09:20
2022-03-11T09:20
2022-03-11T10:44
в мире
венгрия
виктор орбан
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Евросоюз не будет вводить санкций против России, затрагивающих нефтяной и газовый секторы, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи глав ЕС в Версале, его слова приводит портал hirado.hu."Мы решили самый важный вопрос в свою пользу: не будет санкций, касающихся нефтегазового сектора, то есть энергоснабжение Венгрии будет обеспечено в дальнейшем", — сказал политик.После начала российской спецоперации на Украине власти западных стран ввели широкомасштабные экономические ограничения, включающие санкции против ЦБ, ведущих рыночную деятельность банков, предприятий, политиков и предпринимателей.Во вторник президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. Страны ЕС таких мер не предпринимали. Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что отказ от нефти из России приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Сейчас нефть сорта Brent торгуется у отметки 111 долларов за единицу измерения.
https://ria.ru/20220304/sanktsii-1775905113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, виктор орбан, санкции в отношении россии, россия
09:20 11.03.2022 (обновлено: 10:44 11.03.2022)
ЕС не введет санкции против нефтегазового сектора России, заявил Орбан
Премьер Венгрии Орбан: ЕС не будет вводить санкции против нефтегазового сектора России