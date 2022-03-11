https://ria.ru/20220311/ogranicheniya-1777573877.html

В Белом доме заявили о планах ввести новые ограничения против КНДР

В Белом доме заявили о планах ввести новые ограничения против КНДР - РИА Новости, 11.03.2022

В Белом доме заявили о планах ввести новые ограничения против КНДР

США намерены ввести новые торговые ограничения против Северной Кореи в ответ на испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты, но готовы к... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T00:09

2022-03-11T00:09

2022-03-11T00:09

ким чен ын

кндр (северная корея)

оон

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. США намерены ввести новые торговые ограничения против Северной Кореи в ответ на испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты, но готовы к переговорам, в том числе на высшем уровне, сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.США пришли к выводу, что Северная Корея провела в феврале и марте испытания "сравнительно новой" межконтинентальной баллистической ракеты, и назвали это "серьезной эскалацией", нарушающей резолюции Совета Безопасности ООН.Представитель администрации дал понять, что пуски не повлияли на готовность американских властей к переговорам с Северной Кореей о денуклеаризации."Мы продолжаем добиваться дипломатии и готовы встретиться без предварительных условий. Президент (США Джо) Байден сам ранее дал понять, что открыт ко встрече с (лидером КНДР) Ким Чен Ыном, когда на столе будет серьезное соглашение", — сказал он.

https://ria.ru/20220310/kndr-1777455217.html

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Никита Брыкин

ким чен ын, кндр (северная корея), оон, сша, в мире