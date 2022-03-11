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В Белом доме заявили о планах ввести новые ограничения против КНДР
В Белом доме заявили о планах ввести новые ограничения против КНДР - РИА Новости, 11.03.2022
В Белом доме заявили о планах ввести новые ограничения против КНДР
США намерены ввести новые торговые ограничения против Северной Кореи в ответ на испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты, но готовы к... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T00:09
2022-03-11T00:09
2022-03-11T00:09
ким чен ын
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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. США намерены ввести новые торговые ограничения против Северной Кореи в ответ на испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты, но готовы к переговорам, в том числе на высшем уровне, сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.США пришли к выводу, что Северная Корея провела в феврале и марте испытания "сравнительно новой" межконтинентальной баллистической ракеты, и назвали это "серьезной эскалацией", нарушающей резолюции Совета Безопасности ООН.Представитель администрации дал понять, что пуски не повлияли на готовность американских властей к переговорам с Северной Кореей о денуклеаризации."Мы продолжаем добиваться дипломатии и готовы встретиться без предварительных условий. Президент (США Джо) Байден сам ранее дал понять, что открыт ко встрече с (лидером КНДР) Ким Чен Ыном, когда на столе будет серьезное соглашение", — сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ким чен ын, кндр (северная корея), оон, сша, в мире
В Белом доме заявили о планах ввести новые ограничения против КНДР
Белый дом: США намерены ввести новые ограничения против КНДР, но готовы к переговорам