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В Белом доме заявили о планах ввести новые ограничения против КНДР
В Белом доме заявили о планах ввести новые ограничения против КНДР - РИА Новости, 11.03.2022
В Белом доме заявили о планах ввести новые ограничения против КНДР
США намерены ввести новые торговые ограничения против Северной Кореи в ответ на испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты, но готовы к... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T00:09
2022-03-11T00:09
ким чен ын
кндр (северная корея)
оон
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. США намерены ввести новые торговые ограничения против Северной Кореи в ответ на испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты, но готовы к переговорам, в том числе на высшем уровне, сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.США пришли к выводу, что Северная Корея провела в феврале и марте испытания "сравнительно новой" межконтинентальной баллистической ракеты, и назвали это "серьезной эскалацией", нарушающей резолюции Совета Безопасности ООН.Представитель администрации дал понять, что пуски не повлияли на готовность американских властей к переговорам с Северной Кореей о денуклеаризации."Мы продолжаем добиваться дипломатии и готовы встретиться без предварительных условий. Президент (США Джо) Байден сам ранее дал понять, что открыт ко встрече с (лидером КНДР) Ким Чен Ыном, когда на столе будет серьезное соглашение", — сказал он.
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ким чен ын, кндр (северная корея), оон, сша, в мире
00:09 11.03.2022
 
В Белом доме заявили о планах ввести новые ограничения против КНДР

Белый дом: США намерены ввести новые ограничения против КНДР, но готовы к переговорам

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар РИА Новости. США намерены ввести новые торговые ограничения против Северной Кореи в ответ на испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты, но готовы к переговорам, в том числе на высшем уровне, сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
"Завтра (в пятницу) министерство торговли объявит о новых мерах, призванных перекрыть доступ КНДР к зарубежным товарам и технологиям, которые позволяют им продвигать запрещенные оружейные программы. В последующие дни будет представлен еще ряд мер", — сказал чиновник.
США пришли к выводу, что Северная Корея провела в феврале и марте испытания "сравнительно новой" межконтинентальной баллистической ракеты, и назвали это "серьезной эскалацией", нарушающей резолюции Совета Безопасности ООН.
Представитель администрации дал понять, что пуски не повлияли на готовность американских властей к переговорам с Северной Кореей о денуклеаризации.
"Мы продолжаем добиваться дипломатии и готовы встретиться без предварительных условий. Президент (США Джо) Байден сам ранее дал понять, что открыт ко встрече с (лидером КНДР) Ким Чен Ыном, когда на столе будет серьезное соглашение", — сказал он.
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