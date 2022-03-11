https://ria.ru/20220311/odkb-1777714933.html

В ОДКБ выразили озабоченность из-за угрозы химического терроризма

В ОДКБ выразили озабоченность из-за угрозы химического терроризма - РИА Новости, 11.03.2022

В ОДКБ выразили озабоченность из-за угрозы химического терроризма

Страны ОДКБ выражают глубокую озабоченность в связи с угрозами химического терроризма, говорится в совместном заявлении государств-членов на сайте МИД РФ. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T17:28

2022-03-11T17:28

2022-03-11T17:44

одкб

безопасность

ближний восток

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Страны ОДКБ выражают глубокую озабоченность в связи с угрозами химического терроризма, говорится в совместном заявлении государств-членов на сайте МИД РФ."Государства-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), будучи ответственными государствами-участниками Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, выражают глубокую озабоченность в связи с угрозами химического терроризма и твердо заявляют о своей приверженности миру, свободному от химического оружия", - говорится в сообщении.Отмечается, что седьмой доклад специального советника и главы следственной группы ООН по содействию привлечению к ответственности за преступления, совершенные ИГ* установил, что террористические организации, действующие на Ближнем Востоке, применяют токсичные химикаты и имеют собственную производственную базу по синтезу боевых отравляющих веществ."Таким образом, химический терроризм уже стал реальностью, требующей от всех решительных, последовательных и безотлагательных действий", - отмечается в заявлении.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220309/minoborony-1777366517.html

ближний восток

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

одкб, безопасность, ближний восток