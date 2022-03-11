17:28 11.03.2022 (обновлено: 17:44 11.03.2022)
В ОДКБ выразили озабоченность из-за угрозы химического терроризма
Страны ОДКБ выразили озабоченность из-за угрозы химического терроризма
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Страны ОДКБ выражают глубокую озабоченность в связи с угрозами химического терроризма, говорится в совместном заявлении государств-членов на сайте МИД РФ.
"Государства-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), будучи ответственными государствами-участниками Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, выражают глубокую озабоченность в связи с угрозами химического терроризма и твердо заявляют о своей приверженности миру, свободному от химического оружия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что седьмой доклад специального советника и главы следственной группы ООН по содействию привлечению к ответственности за преступления, совершенные ИГ* установил, что террористические организации, действующие на Ближнем Востоке, применяют токсичные химикаты и имеют собственную производственную базу по синтезу боевых отравляющих веществ.
"Таким образом, химический терроризм уже стал реальностью, требующей от всех решительных, последовательных и безотлагательных действий", - отмечается в заявлении.
* Запрещенная в России террористическая организация.